10 июня министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предстал перед специальным парламентским комитетом, который составили члены парламента от комитетов здравоохранения и науки и технологий. Хэнкок ответил на вопросы касательно того, как он регулировал борьбу с пандемией коронавируса, возникшие после заявлений бывшего советника премьер-министра Великобритании Доминика Каммингса.

WorldSkills UK Мэтт Хэнкок

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Один из первых вопросов был о том, врал ли Хэнкок премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, как это утверждал Каммингс. Министр ответил: «Нет».

Вопрос, волнующий большинство британцев: говорил ли Хэнкок премьер-министру в марте 2020 года, что людей будут тестировать перед тем, как отправлять в дома престарелых? Этот же вопрос представители британских СМИ задали на пресс-конференции с министром здравоохранения 27 мая, но так и не получили ответа.

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В этот раз Мэтт Хэнкок ответил: «Мы установили такую политику, согласно которой людей тестировали, как только тесты были доступны. Затем я приступил к построению возможностей для тестирования, чтобы быть в состоянии выполнить это».

Большинство пользователей этот ответ не устроил. Он четко не сказал «да» или «нет», он скрывает и недоговаривает, он врёт, считают в комментариях.

«Это неискренне — в основном. «Нет» — это точный ответ. Мой дядя, солиситор, описал бы тебя как «изворотливого», что в местной манере выражения значит «нечестный», — написал @wb_gordon.

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»Когда тесты были доступны» вписали в текст на прошлой неделе. Эта корректива нужна, чтобы прикрыть ложь обо всём звоне вокруг домов престарелых, о том, что несчастный Джонсон хочет услышать…» — считает @Russellde2012.

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Пользователей также волнует то, почему Доминик Каммингс так и не предоставил комитету доказательств своих обвинений, которые, как сообщил глава комитета науки и технологих Грэг Кларк, он должен был прислать ещё 4 июня. По словам Хэнкока, отсутствие доказательств уже о чём-то говорит, но этому есть причина. «Всё это время я каждый день вставал с кровати с таким взглядом и такой позицией, что моя работа — сделать всё возможное, чтобы защитить жизни и вытащить страну из пандемии. Я пытался сделать это честно и порядочно, критически отвечая на вопросы», — добавил министр.

Ряд пользователей считают, что Доминик Каммингс специально удерживает доказательства, чтобы показать, насколько министр здравоохранения погряз во лжи, что он врёт парламенту, премьер-министру и гражданам.

«Будь я Домиником Каммингсом, я бы подождал с письменными доказательствами, пока Хэнкок соврет комитету. Затем я бы, ликуя, сливал их медленно день за днём, неделя за неделей, пока Хэнкок сделает что-то достойное. Хэнкок должен молиться, чтобы Каммингс не оказался таким же хитрым, как я», — написал @tresselsghost.

«Моя догадка такова: Каммингс передаст доказательства после того, как Хэнкок закончит давать показания комитету. Такая последовательность поставит Хэнкока в очень сложную ситуацию, так как он давал показания под присягой», — отметил @Stefano119531.

На заседании министр здравоохранения также отрицал заявление Каммингса о том, что он обвинил главу национальной службы здравоохранения Великобритании Саймона Стивенса в недостатке средств индивидуальной защиты. По мнению Хэнкока, несмотря на то, что Великобритания столкнулась с огромными вызовами, «никогда не было национальной нехватки средств индивидуальной защиты».

ИА REGNUM «Красная зона»

Пользователи посчитали это заявление полным бредом, в апреле 2020 года в новостях сообщали, что сотрудникам приходится носить целлофановые пакеты на голове вместо масок, а он утверждает, что всего хватало.

«Так мы все придумываем, что сотрудники Национальной службы здравоохранения умоляли о помощи, что им приходилось использовать СИЗ по несколько дней, потому что не было поставок экипировки?» — спросила @kirsti_kean.

Ряд комментаторов отметили, что все ответы, предоставляемые министром, продуманы до последней буквы, чтобы к нему сложно было потом придраться.

«Отметьте его речь. Он используем термин «национальный», чтобы отклониться от «регионального». Он говорит, что никогда не было такого, что они закончились во всём Соединенном Королевстве, чтобы отклонить и спрятать тот факт, что это произошло в отдельных регионах», — прокомментировал @Nick_Payne, назвав такой поступок гнусным делом.

Неоднократно в комментариях отметили, что при отсутствии недостатка в средствах индивидуальной защиты не следовало оформлять их закупки у своих друзей.

«Если не было дефицита — зачем тогда все прибыльные контракты с приятелями и семьей?» — заинтересовался @deepgreendude.

«Интересно, но если не было национальной нехватки СИЗ, а весь вызов был в реальности логистический, почему тогда процедуры закупок игнорировались, а вознаграждения по контрактам получены, как они говорят на исконном языке, своими приятелями?» — спросил @MrTickle3.

Tim Dennell Люди в масках на улице Шеффилда, Великобритания

Мэтт Хэнкок заявил, что он не видел доказательств того, что дефицит средств индивидуальной защиты привел к тому, что кто-то умер от COVID-19. С этим ответом пользователи также несогласны.

«Мой партнёр — кардиолог, он работает в Национальной службе здравоохранения, многие его коллеги и он сам подхватили COVID, в результате кто-то умер, а у кого-то долгосрочные последствия, так что разговор о том, что СИЗ были — прямая ложь и оскорбление каждого работника национальной службы здравоохранения», — считает @TonyJSelimi.

«Если приглядеться — звучит так, будто он сейчас вводит комитет в заблуждение», — написал @Cratig.

«Это умный и абсурдный ответ. Доказательство того, что кто-то умер от нехватки СИЗ, не то же самое, что доказательства существования дефицита СИЗ. Даю тренерской команде 10 из 10 за этого самородка», — прокомментировал @LogicalFallac18.