Заявление начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова о том, что власти столицы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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»Ношение масок не является федеральным законом! Это только рекомендательный характер. Но власти наглеют», — считает Юрий Д.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что это необходимая мера, ведь ситуация с распространением коронавирусной инфекции вновь начинает выходить из-под контроля. Поэтому нужны решительные меры, считают люди.

«Москва уже стала лидером по заболевшим. Давно пора было вводить новые ограничения. Пусть люди вспомнят былое ограничение, не надо жаловаться», — считает Сергей С.

Часть комментаторов пришли к выводу, что власти проявляют недальновидную скупость, заставляя людей самим задумываться об обеспечении себя масками и перчатками. Граждане уверены, что протеста среди населения было бы меньше, если бы людям выдавали средства защиты бесплатно.

«Пусть власти выдают маски и перчатки по штуке на человека. Это же копейки! Целлофан, перчатки. Кто-то забыл, кто-то не купил, а так, при выдаче на месте, наденут все», — поделился своим мнением Василий К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правила

Другие и вовсе убеждены, что никакие маски и перчатки не спасут от новой волны коронавируса. Пользователи считают, что в городах пора вновь вводить полноценный локдаун и не заниматься полумерами.

«Намордники уже не помогут. Не лучше ли уж тогда ввести полный локдаун, как было в прошлом году? Самоизоляция нужна, пропуска и штрафы за прогулки по улицам», — написал Станислав П.

Ряд пользователей указывают на то, что у российских чиновников нет задачи заботиться о здоровье населения, но зато они крайне охотно занимаются разного рода поборами.

«Называйте своими словами: не контроль усилят, ведь на контроль всем плевать, а возрастут поборы — штрафы и вымогательство денег через запугивание. Правительству просто хочется срубить побольше бабла, вынуждая население выворачивать свои карманы», — пишет Цап Ц.

Нашлись и те, кто отметил, что у властей наблюдается выборочный подход к мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Люди считают, что власти применяют ограничения только к народу, но не к себе любимым.

«Почему эти проверяющие не заходят на экономические форумы, на правительственные мероприятия, где все почти без масок? Почему «сливкам общества» можно без намордников, а гражданам — непременно в маске? Видимо, не в пандемии дело, а в том, что у населения необходимо выработать инстинкт покорности?» — задаётся вопросом Надежда Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контроль

Напомним, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил журналистам, что власти столицы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.