Власти Крыма выступили с инициативой запретить использование иностранных слов в рекламе на территории России и рассчитывают в этом вопросе на поддержку депутатов Государственной думы.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Родной язык

Впервые о планах по введению запрета на «иностранщину» в рекламе председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил 7 июня.

«Уже рассматривается вопрос в Госсовете о запрете использования иностранных слов в рекламе на территории Республики Крым. Мы сейчас работаем над этим законопроектом», — заявил Константинов.

Об этом: В Крыму хотят запретить иностранные слова в рекламе

Он выразил беспокойство большим количеством рекламы на иностранных языках на улицах Крыма. Такая ситуация, считает Константинова, приводит к тому, что молодежи прививается комплекс неполноценности.

«Хочешь быть успешным — говори на английском. Зачем тебе знать русский, если все на английском? Такое подражание — это как раз уничтожение русского мира изнутри таким мягким оружием. Что и произошло на Украине», — заявил Константинов.

10 июня спикер Госсовета высказал намерение представить данную инициативу на федеральном уровне и даже назвал вероятные суммы штрафов, которые потенциально будут грозить за использования в рекламе англицизмов или американизмов — от трёх тысяч рублей для физлиц до 100—500 тыс. рублей для юрлиц.

Crimea.gov.ru Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов

Об этом: В Крыму инициируют запрет на использование иностранных слов в рекламе

Между тем крымские журналисты заметили, что, объясняя свою инициативу, сам спикер Константинов не удержался от использования в речи иностранного слова.

«Надеемся, что создадим достаточный пул (с англ. pool — объединение) такого патриотического настроя в Государственной думе, чтобы все-таки остановить это продвижение иностранщины», — цитирует Константинова «Крыминформ».

Инициатива крымских властей вызвала активное обсуждение в социальных сетях — крымчане нашли немало более важных проблем, помимо филологических, которыми, по их мнению, стоило бы заняться крымским депутатам.

«Знать много языков — значит иметь много ключей к одному замку», — напоминает слова Вольтера Евгения Ф.

«Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде». Слова великого Достоевского. У нас народ русского языка не знает, о знании каких иностранных языков может идти речь???» — возражает Ольга В.

«Мой ребенок уже взрослый, но со школы учил русский, украинский, французский и турецкий, ей легче давались языки, нежели математика и физика. И это в Симферополе. Так и другие наши крымские детишки. Но запрещать выражать слова из словаря иностранных слов российских и советских изданий на территории Крыма — нонсенс», — считает Евгения Ф.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Вывеска в аэропорту Симферополя

«Далеко не всем с легкостью даются иностранные языки, и глупо думать, что насаждение вывесок и рекламы на иностранных языках позволит кому-то выучить иностранный язык. Я работаю с детьми уже больше 20 лет и прекрасно вижу, как они бездумно используют иностранный сленг, даже не подозревая, что есть русские синонимы», — дискутирует Ольга В.

«А как же иностранные туристы, которых приглашают чиновники в Крым, будут знать где туалет, а где гостиница? Бред в голове у депутатов», — не сдаётся Евгения Ф.

«Зачем опускаться до этого уровня? Больше дел нету?» — возмущён инициативой Серёжа В.

«Извращенная фантазия депутатов Крыма, если в России есть словари для кругозора памяти, а они запрет внедряют», — добавляет Евгения Ф.

«С ценами пускай тоже решают и делают их не как за границей», — предлагает Сергей Р.

«Запретить застраивать побережье они не хотят?» — спрашивает Паша И.

«Лучше бы он с высокими ценами боролся. Или боролся за качественное образование, а то нынешние учителя начальных классов сами повально безграмотно пишут. Хотя повсеместно используемое слово «кластер» раздражает ужасно. Его бы я точно запретила», — написала Светлана В.

«Давно пора выкинуть этот мусор из русского языка!!!» — поддержал спикера Госсовета Сергей В.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бюст В.И. Даля в Евпатории. Крым

«Неужели русский язык такой бедный, что нет замены этим словам? Нужно еще расшифровку к словам, ведь не все знают их обозначения», — также поддерживает инициативу Елена Ц.

«Этому умнику следовало бы сосредоточиться на более важных проблемах», — считает Дмитрий К.