Организация УЕФА потребовала убрать с формы национальной сборной Украины по футболу фрагмент лозунга «Героям слава!». Об этом заявил пресс-атташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков 10 июня в комментарии изданию «Вести». Он отметил, что провокационная фраза находится на внутренней части футболки, которая практически не видна, тем не менее форму придётся изменить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

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Новость обсудили в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что решение УЕФА верное и не стоило Украине, печатая бандеровское приветствие на форме, вмешивать в спорт элементы неонацистской пропаганды.

«Набейте на форму сразу свастику, чтобы все знали, что это сборная Украины», — написал Евгений Н.

«Теперь можно еще миллиард слямзить, переделывая форму. Случайность?» — поинтересовался читатель Ро Ма.

«Странно, что на этой форме не было символики дивизии «СС Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Андрей С.

«А вот если каждому украинскому футболисту сделать такое тату на лбу, то УЕФА ничего не сможет сделать. Такая вот идея. Не благодарите», — иронизирует Иван И.

«Про**али Крым, ещё немного, про**ете и Украину. Останутся только зигующие «славные герои», — написал Стас Ч.

«Они что, думали, что в УЕФА дураки сидят и не знают, что это за лозунг?» — спросил best youtube.

«Ща обидятся и уйдут. Хотя игрокам сочувствую, они стали инструментом в руках грязных политиканов», — добавил читатель ТаЛя.

«Можно было на футбольной форме нарисовать кастрюлю. Я думаю, УЕФА разрешит», — пошутил Сергей Ф.

Alexey M Штабквартира УЕФА в Ньоне

«Надо пришить на форму побольше карманов, как символбудущих репараций. И ФИФА не запретит», — иронизирует Сергей Б.

«Нацистский «подтекст» имеют эти слоганы, а не политический», — пишет Милена.

«Ну наконец-то адекватный мир начинает просыпаться», — отметила Asya S.

«Цирк продолжает гастроли. Мы, крымчане, всю жизнь были россияне. Какая Украина???» — не понимает Николай С.

«Нужно было остров невезения на футболку налепить. Больше бы соответствовало действительности», — пишет Дед Мазай.

«Сало уронили! Это самый объективный слоган для этой страны. Нету славы, нефиг и кичиться», — добавил XTZ.

«Довыпендривались. А все только для того, чтоб на***ть России под забором. За что ни возьмутся — все коряво, тупо, примитивно. Но гнобить, гады, научились», — отметила Харків'янка.

«Я когда потею, у меня на майках такие карты! Правда, с Крымом не всегда…» — шутит Виталий С.

«Наконец-то хоть как-то Украине место показали», — отреагировала Наталия К.

Скриншот Facebook Андрея Павелко Форма сборной Украины

«Это спорт, а не политика, надо было УЕФА гнать таких идиотов. Украина еще в первом круге уйдет с чемпионата. А почему футболисты Украины не хотят съездить в Крым и опросить там народ Крыма, с кем он хочет жить — с Россией или с Украиной…» — добавил Александр К.

«Я не пойму, какая слава у Украины? Это государство с 1991 года мне не дало ничего, кроме разрушенных нервных клеток. А в конце так вообще устроило войну против меня. Какая слава, я вас спрашиваю? Какой Донбасс и Крым на карте? Это чужие территории, которые вас презирают, и если что случись, будут с вами воевать», — подытожил CatRoot.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина попросит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставить слоган «Героям слава» на экипировке сборной.