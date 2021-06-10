Киев, , 12:35 — REGNUM Организация УЕФА действительно потребовала убрать с формы национальной сборной Украины по футболу фрагмент лозунга «Героям слава!». Об этом заявил пресс-атташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков 10 июня в комментарии изданию «Вести».

Он отметил, что провокационная фраза находится на внутренней части футболки, которая практически не видна, тем не менее, форму придётся изменить.

«Скорее всего, форма будет переделываться», — сказано в сообщении.

В издании добавили, что первый матч с участием сборной Украины состоится в воскресенье, 13 июня, новую форму могут не успеть сделать, поэтому слоган скорее всего просто заклеят, что также подтвердили неназванные источники в сборной Украины.

Напомним, ранее стало известно, что на форме украинских футболистов нанесена фраза «Слава Украине! Героям слава!», которая является аналогом нацистского приветствия «Heil Hitler! Sieg heil!», которое использовали боевики ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позже в УЕФА заявили, что одну часть фразы нужно убрать, поскольку вместе они несут политический подтекст, что запрещено правилами организации.