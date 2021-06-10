Правительство Украины 9 июня утвердило стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Украинские СМИ сообщают, что одним из приоритетов стратегии является требование от Москвы различных форм компенсации и других форм репарации за «нанесенный в ходе «агрессии» ущерб».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие отметили, что Украина превратилась в страну, которой кто-то что-то «должен». Другие выразили опасения, как бы Россия не потребовала от Украины вернуть территории, которые были присоединены к УССР.

«Только в союзе с Россией Украина процветала, а сейчас, увы…» — написал Григорий З.

«Не суетитесь вы так, не долог час, и внешней политикой более разумные люди заниматься будут. И не только внешней», — добавила Нонна А.

«Свои деньги из офшоров заберите, вернёте кредиты жулью из МВФ и ещё останется, чтобы экономику поднять, если красть не будете», — пишет Евгений Б.

«А вы не пробовали у марсиан чего-нибудь потребовать. Путин наверняка «упадёт перед вами на колени» и «начнёт просить прощения», — иронизирует Vladimir К.

«Нет смысла РФ улучшать отношения с Украиной при нынешнем режиме», — отметил Константин Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Сначала получим золото Полуботка, а уже потом…» — шутит Николай М.

«Широкие полномочия кабмина даже во внешней политике», — добавила Irina T.

«Репарации в обмен на территории, которыми обросла Украина в составе СССР», — написала Антонина Д.

«Классная национальная идея: требую требовать со всех», — пишет Александр М.

«Сами пьют, сами решают, сами стелют, сами ложатся. Всё сами, для них мир замкнулся в пределах хутора. Вы хоть интересуйтесь, вас слышат или нет, да и живы ли вы», — отреагировал Leo V.

«Получат не репарации, а закаточный ключ для губы», — отметила Татьяна К.

«Ну-ну, как бы Россия потом не потребовала территории, присоединённые к… [Украине] при СССР», — написала Лариса М.

«А Польша, Венгрия и другие потребуют от нас. С чем мы останемся?» — спросила Татьяна Х.

«Бесконечная вереница пустых затей…» — отреагировал Юрий Д.

«И снова всё скатывается к деньгам… Дайте, дайте, дайте! Вот и весь стратегический патриотизм», — написал Oleg B.

«Самая требовательная страна. Все нам обязаны. Кто в НАТО должен взять, кто оружия дать, кто денег побольше, кто репарации. Обидно, что не дают, а только посылают. Прям послы мира», — подытожил Дмитрий М.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

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Напомним, ранее официальный спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестовичзаявил, что боеспособность вооружённых сил Украины (ВСУ) зависит от поставок топлива из России и Белоруссии.

Отметим, гражданскую войну в Донбассе официальный Киев развязал в апреле 2014 года. Военные действия были направлены против жителей Донбасса, не признавших государственный переворот (февраль 2014 года) на Украине и избравших иной вектор развития, нежели нынешний Киев. Подобного рода заявления украинской стороны о том, что Украина якобы «воюет с Россией» в Донбассе, бездоказательны. Цель голословных заявлений Киева — попытаться переложить ответственность за развязанную войну в Донбассе на Москву.