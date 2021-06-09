Киев, , 17:53 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 9 июня, утвердило стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что документ еще должен утвердить Совнацбез.

Украинские СМИ сообщают, что одним из приоритетов стратегии является требование от Москвы различных форм компенсации и других форм репарации за нанесенный в ходе «агрессии» ущерб.

В стратегии говорится, что пересмотр отношений с Россией, в частности, переход от конфронтации к «мирному сосуществованию» возможен при условии «прекращения агрессии против Украины и возвращения временно оккупированных территорий», отказа России от «практики вмешательство во внутренние дела Украины» и выплаты репараций.

О какой сумме идет речь, правительство Украины не уточняет. Кулеба лишь отметил, что над этой стратегией в МИД Украины много работали вместе с другими институциями, экспертами и общественностью.