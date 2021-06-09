Представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали попытку работников консульства России возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Инцидент произошёл в селе Заболотовцы Жидачевского района Львовской области. Радикалы не пускали сотрудников консульства к памятнику, выкрикивая оскорбления. Дипломаты не стали вступать в конфликт и покинули населённый пункт, забрав с собой цветы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм

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Новость обсудили в телеграм-канале «Леся из СТРАНЫ». Также произошедшее прокомментировали в сообществе издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многих комментирующих возмутило, но вовсе не удивило произошедшее.

«Это очередная перемога (победа — О. П.), сколько их ещё впереди, удачи», — написал Rim.

«Животные. Чего тут удивляться-то? Перемоги у каждого свои…» — добавил Sleepy Bear.

«Чем им Пушкин помешал?» — спросила Оксана.

«Очередная крупная перемога. Теперь запанують (воцарятся — О. П.)» — пишет Николай Н.

«От бандеряки. Они что не знают, что это «великий украинский поэт» Сашко Гарматный? От село неасфальтированное», — иронизирует Сергей.

«Львовские шакалы вышли погавкать», — отреагировал Sergiy.

«У кого есть Бандера, Пушкин ни к чему», — отметил читатель под псевдонимом «В гостях у ZOO».

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в селе Заболотовцы Жидачевского района Львовской области

«Какой позор, Европа, как тебе такое?» — поинтересовалась Валентина Ф.

«Когда-то начнут ползти к России с просьбой «помоги-спаси», надо показывать им эти кадры», — написала Виктория О.

«Интересно, я доживу до того момента, когда этот позор закончится?» — спросила Ирина М.

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»Этим бы чертям во Львовской области не мешало бы навалять как под Иловайском и Дебальцево. Для того, чтобы помнили…» — пишет Hdzkbk Dbjfkw.

«Лайк дипломатам. Хотя почему они вообще там работают?.. Вот это вопрос», — не понимает один из читателей.

«Я вообще удивлён, как так случилось, что памятники Пушкину ещё стоят? Этой мразоте из «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ганьба (позор — О. П.). Так начинался фашизм», — добавил Дмитрий Т.

«Что там среди схроновых макак вообще делают люди?..» — не понимает «СахаЛин».

"Попомните мои слова. Скоро этих представителей нацкорпусов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сами украинцы будут отлавливать по всей стране. И тем из них повезет, кого живым до полиции дотащат», — отметил Alex.

(сс) Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере на Украине

«Для искоренения фашизма нужна помощь стран СНГ», — подытожил читатель под псевдонимом «Ё Моё».

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