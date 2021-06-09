Львов, Украина, , 11:09 — REGNUM Представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали попытку работников консульства России возложить цветы к памятнику Александру Пушкину.

Инцидент произошёл в селе Заболотовцы Жидачевского района Львовской области. Видео происшествия опубликовано 7 июня в YouTube-канале экстремистов.

Радикалы не пускали сотрудников консульства к памятнику, выкрикивая оскорбления. Дипломаты не стали вступать в конфликт и покинули населённый пункт, забрав с собой цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине объявили о выпуске юбилейной монеты, посвящённой главарю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгению Коновальцу.