Бывший президент Украины Пётр Порошенко предпринимал всё возможное для того, чтобы состоялся разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 7 июня экс-президент Украины написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Сам лично делал всё возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами», — сообщил он.

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Заявление Петра Порошенко обсудили читатели телдеграм-каналов Klymenko Time и «Инсайдер UA». Многие усмотрели в заявлении Порошенко повод для иронии, указав на то, что экс-президент Украины много на себя берет, хоть и на словах.

«Порошенко патологически болен нарциссизмом. Это уже диагноз окончательный…» — написал Л G.

«Скажу вам по секрету, без его «одобрямс» солнце не всходит», — иронизирует Виктор.

U.S. Department of State Пётр Порошенко и Джозеф Байден

«Опять намэкался и конфетами не закусывал», — шутит CRAZER, словами о конфетах, вероятнее всего, делая отсылку к кондитерскому бизнесу Петра Порошенко (компания «Рошен»).

»А почему фотографии этой встречи ещё не выложил?» — не без иронии задалась вопросом marina.

«Сам себе политтехнолог», — отметила Anastasiia.

«Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова… А кто родил самого Авраама? Догадайтесь с одного раза», — иронизирует Andrey.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Проблема в том, что его секта (сторонники Порошенко — М. Р.) тоже так думают!!!» — добавил Pone Yaseri.

«Отец нации! И что мы будем без него делать?» — спросил Евгений.

«Интересно, а Пётр Алексеевич в курсе, что мания величия — всего лишь разновидность комплекса неполноценности?» — задалась вопросом Юля Н.

«Реально уже достало. Только дураки могут верить в то, что он говорит. Во всём хорошем только Порошенко заслуга. Ну как можно еще верить этому шоколадному?» — не понимает Коля К.

«Один президент лучше другого…» — написал один из читателей.

«Благодаря Порошенко я узнал, что шоколад тоже можно испортить…» — пишет Владислав.

«Хозяин позвонил, а переполох в колонии неимоверный. Суверенитет — это фишка Украины. Цирк…» — подытожил RUSSIAN WORLD.

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