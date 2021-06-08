Киев, , 09:12 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко предпринимал всё возможное для того, чтобы состоялся разговор между президентом США Джозефом Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сам лично делал всё возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами», — рассказал он.

Порошенко добавил, что на внешней арене украинские политики представляют собой «национальную сборную», а не непримиримых оппонентов.

Ранее американское издание Axios сообщило, что в ходе переговоров Байдена и Зеленского, украинская сторона неверно истолковала слова американского лидера и сообщила, что он якобы выступает за предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

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