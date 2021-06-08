Киев, 8 июня 2021, 09:12 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко предпринимал всё возможное для того, чтобы состоялся разговор между президентом США Джозефом Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Порошенко добавил, что на внешней арене украинские политики представляют собой «национальную сборную», а не непримиримых оппонентов.
Ранее американское издание Axios сообщило, что в ходе переговоров Байдена и Зеленского, украинская сторона неверно истолковала слова американского лидера и сообщила, что он якобы выступает за предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.
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