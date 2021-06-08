Президент США Джозеф Байден поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским и пригласил его приехать летом в Белый дом, сообщил 7 июня на брифинге советник по нацбезопасности Джейкоб Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Я пришел сюда из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — рассказал Салливан.

Он отметил, что Байден выразил Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил его в Вашингтон.

«Он также сказал, что ждет его в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», — пояснил Салливан.

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Новость обсудили в сообществах издания Klymenko Time, «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Новость также обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие с иронией восприняли данную новость, особенно на фоне того, что американские журналисты перед телефонным разговором лидера США с лидером Украины отмечали, что Зеленского передумали приглашать на встречу с Байденом, которая якобы планировалась перед встречей Байдена с Путиным.

Whitehouse.gov Джо Байден

«Радость-то какая, барин смилостивился», — написала Таня.

«Отстаивать суверенитет? Это анекдот такой?» — спросил Ev M.

«Конфеткой поманили, чтобы пальчиком погрозить?» — интересуется Ольга М.

«Зеленский в экстазе. Его назначили любимой женой», — иронизирует Любовь Ш.

«Ну, в принципе, всё, это перемога!» — добавил Uri K.

«На ковёр с докладом. «Мы не холуи!» — шутит Александра Н.

«Хозяин Украины позвонил», — написал rcc4.

«Суверенитет забрала не Россия, а как раз США. И что Байден собрался отстаивать на переговорах с Россией? Лицемерию нет предела… Совсем стыд потеряли…» — отметила Miroslava S.

«Приезжай, дружище, как-нибудь летом, когда меня не будет», — пишет Андрей К.

«Твою дивизию, а чем же теперь борт номер один до Америки заправить?» — интересуется Александр Х., вероятно подразумевая ухудшение взаимоотношений Киева и Минска. Белоруссия поставляла на Украину топливо, теперь с этим, по мнению автора комментария, могут возникнуть проблемы.

«Да он хоть завтра готовый. Только свистни. Посидит на краешке стула, подякует (поблагодарит. — О. П.), даст пресс-конференцию у забора большого вигвама белого вождя. Это вроде было уже?» — спросил Dedyshka Aksion.

«Вот ради этого надо было тратить деньги на телефонный разговор??? СМС послал бы секретарь Зеленскому с приглашением…» — добавил Dmitrii S.

«Учитывая, как пишутся разговоры в Украине, а потом сливаются новые «плёнки», Байден решил все инструкции и «привет» от Путина передать Зеленскому «глаза в глаза», — считает Олег Валентинович.

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«Зачем помогать материально, если достаточно пригласить папуаса в Белый дом или просто позвонить? Даже бусы дарить не нужно!» — отметил Константин Р.

President.gov.ua Флаги США и Украины

«Видно, оправдался за увольнение Коболева. Милостивый Байден ждёт, чтоб обсудить насущные вопросы для процветания своей страны», — пишет Татьяна Евгеньевна.

«Господи, счастье-то какое! Вся Украина от радости рыдает!» — иронизирует Oleksandr T.

«Аж от сердца отлегло, а то переживать стали, что зря галстук гладили», — написал Serg P.

«Завтра объявят национальный праздник в вышиванках и с салом!» — подытожила Зоя П.

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Напомним, ранее американское издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США, вероятно, передумали приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон. Приглашение Зеленского в Вашингтон на встречу с американским президентом, как уточнило американское издание, планировалось перед встречей Байдена с Путиным (планируется 16 июня).