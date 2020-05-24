24 мая 2020 | Время чтения 5 мин

«В заднем кармане» Андрея Деркача восемь часов таких записей. А 20 мая он обнародовал чуть более шестидесяти минут.

Андрей Ганжа, , 15:24 — REGNUM В предыдущем сюжете, посвященном скандалу с «пленками Деркача», я посетовал на вялую реакцию (как в Украине, так и в США) на обнародование записей телефонных переговоров между в то время президентом Украины Порошенко и вице-президентом США Байденом в 2015/2016 годах. И был абсолютно неправ.

Табличка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По прошествии нескольких дней стало понятно, что в контексте грядущих президентских выборов все это очень серьезно. Настолько серьезно, что нельзя исключить: на национальной конвенции Демократической партии США (Милуоки, штат Висконсин, 13 по 16 июля 2020 года) Байден не будет номинирован, как партийный кандидат в президенты Штатов и демократам придется «менять коня на переправе».

А это беда для партии, поскольку Джо Байден — это единственный политик, который, судя по опросам, может победить республиканца Дональда Трампа. По данным последних опросов усредненная маржа в пользу демократа составляет где-то около шести процентов. У остальных демократических лидеров шансов практически нет, поскольку они «сдались» Байдену в процессе праймериз и кокусов Демократической Партии.

Дональда Трампа текущее «опросное лидирование» соперника вряд ли пугает. Ведь четыре года назад он стартовал с таких же слабых позиций и был в аутсайдерах до последних минут: за два дня до выборов, 6 ноября 2016 года, агентство «Блумберг» давало Хиллари Клинтон 46% голосов, в то время как Трампу — всего 43%.

Но сейчас в разгаре коронавирус и популярность президента проседает. По итогам апреля Институт Гэллапа отметил, что рейтинг одобрения его работы упал на 6% в сравнении со срединой марта, до 43%, и это «самое резкое падение, которое Гэллап зафиксировал для президентства Трампа до сих пор». В таких условиях использование радикальных приемов предвыборной борьбы становится неизбежностью.

Записи разговоров Байдена в Порошенко и есть такой приемом. И этот «прием» имеет уже свою историю. Вспомним:

в октябре прошлого года народный депутат Андрей Деркач публикует материалы об украинских заработках Хантера Байдена, сына нынешнего главного конкурента Трампа. Папенька в это время курировал Украину от лица Белого Дома;

в ноябре 2019 года прицел переводится уже на фигуру самого Джо Байдена, и приводятся документы, документы, подтверждающие, что «Байден и партнеры получили свои 16,5 миллиона долларов за услуги…»;

в декабре Андрей Деркач на очередной пресс-конференции изложил схему финансирования украинскими деньгами уже не самого Байдена, а всей Демократической Партии США. Сумма там указывается, конечно, смешная (29 миллионов долларов), но ведь грязные пятна особенно четко различимы на белоснежных одеждах американской политической демократии.

Потом была «импичмент-матч». Который Трамп безмятежно выиграл. Потом праймериз Демократической Партии в тридцати штатах, которые выиграл уже Байден, опрокинув своих «товарищей по стае» и став, в настоящий момент, основным демократическим кандидатом на президентство.

И вот — новый выстрел из «пушки Деркача», в котором внимание акцентируется на расход денег (внимание!!!) АМЕРИКАНСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ в личных интересах Джо Байдена: «один миллиард долларов американских налогоплательщиков в обмен на сохранение схем «Бурисмы» и международной коррупции». То есть это информация, рассчитанная на реакцию американского политикума и электората. Украина здесь не игрок, а орудие игры, и ее мнение никого в США не интересует. Как никого не интересует мнение боксерской перчатки в момент соприкосновения с челюстью противника.

И реакция последовала…

Республиканцы наращивают темп, и уже 20 мая сенатский Комитет по национальной безопасности и правительственным делам проголосовал по за выдачу повестки в суд для Blue Star Strategies, лоббистской фирмы, через которую Хантер Байден и попал на работу в украинскую энергетическую фирму «Бурисма», причем на очень неплохую зарплату. Причем сенатская «повестка запрашивает записи от Blue Star Strategies с 1 января 2013 года по настоящее время», то есть охватывает весь украинский период работы Хантера Байдена, сына экс-вице-президента и нынешнего кандидата на кресло президента.

И, очевидно, следует ожидать целой «цепочки» лиц, на которых будет обращено внимание республиканских сенаторов: Карен Трамонтано (генеральный директор Blue Star Strategies) — сам Хантер Байден — Петр Порошенко — сам Джо Байден. Вплоть до вызова для дачи показаний. И выводы для этих людей могут быть самые неприятные — ведь в Комитете у республиканцев большинство, 8 на 6.

А вот демократы явно занервничали…

Республиканцы Сената «хотят погрузиться в самую глубокую кучу правого заговора, чтобы изобрести козлов отпущения для президента, чтобы использовать его в своей кампании по переизбранию» (лидер меньшинства Сената Чак Шумер).

«В тот момент, когда американцам нужно, чтобы мы работали вместе, это крайне партизанское расследование разрывает нас» (сенатор от штата Мичиган Гэри Питерс).

«Сегодняшняя повестка дня многое говорит о приоритетах Республиканской партии. Есть буквально вопросы жизни и смерти, которые ждут внимания, но вместо этого этот комитет выполняет личные поручения президента» (сенатор от Калифорнии Камала Харрис). И так далее.

В штабе самого Джо Байдена его представитель Эндрю Бейтс тоже обвинил республиканцев в Сенате в стремлении выполнить «политическое поручение» для президента.«Сенатор Джонсон (республиканец, председатель Комитета по национальной безопасности — А.Г.) должен работать сверхурочно, чтобы спасти американские жизни, но вместо этого он просто пытается сохранить работу президента».

В целом же — «шарада, которая была бы глупой, если бы она не была настолько коварной» (сенатор от Нью-Гемпшира Мегги Хассан). И она абсолютно права. Коварства и умения закручивать шарады команде Трампа не занимать.

Поэтому уверен, что каким бы ни было негодование американских демократов и экс-президента Украины Петра Порошенко, материалы их взаимовыгодных и взаимоудовлетворяющих переговоров с Джо Байденом будут всплывать постоянно.

Потому что по слухам, упорно циркулирующим в украинском политикуме, «в заднем кармане» Андрея Деркача восемь часов таких записей. А 20 мая он обнародовал чуть более шестидесяти минут.

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