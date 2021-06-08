Посольство США в Киеве положительно оценило новую форму сборной Украины по футболу, в которой команда сыграет на Евро-2020. Соответствующее заявление посольства обнародовано в социальных сетях 7 июня.

Цитата из видео на YouTube Новая форма cборной Украины по футболу

«Нам нравится новая форма. Слава Украине!» — говорится в комментарии дипломатического ведомства.

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Новость обсудили в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Также новость обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «112.ua». Многие отнеслись к данной новости ожидаемо, указав на то, что страна, от которой Украина, мягко говоря, зависит, похвалила официальный Киев.

«Ото счастье, хозяин похвалил. Печенье от Нуланд уже доели?» — спросил Alexey r.

Ffu.ua Новая форма cборной Украины по футболу

«Наши рабовладельцы одобрили, какое счастье», — с сарказмом отметила Елена З.

«Скоро поляки с Галицией и Львовом будут», — добавил antystatyc.

«Еще бы им не понравилось. Как это, они — и не одобрят всё, что анти-Россия?!» — поинтересовалась Anna T.

«Теперь заживём… Вот это достижение!» — иронизирует Бездельник ПравоQator.

«Так где на карте великие перемоги (большие победы. — М. Р.) на Донбассе? Где отметки котлов?» — спросил один из читателей.

«Слава Украине! Кастрюли на головах наших некоторых сограждан стали ещё крепче», — пишет Галина Г.

«Ещё ничего не выиграли, но уже славят…» — отметил Богдан С.

«Может, посольство США и сыграет вместо украинской сборной?» — интересуется Манана М.

«Вот будет поросячьего визга от США, если российские футболисты будут в форме с контурам России, включая русскую Аляску, Форт Росс в Калифорнии и российский остров Кауаи (штат Гавайи, США)…» — пишет Иришка C.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

«Ура! Угодили америкосам», — смеется LenaLena.

«Фактическим хозяевам Украины форма понравилась!» — отметил Ivan B.

«Хозяева одобрили, будем носить», — подытожил Олег С.

Напомним, на футболке сборной Украины по футболу изображена карта Украины, в состав которой включили российский Крым, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики. Также на форме написано бандеровское приветствие «Слава Украине! Героям Слава!»