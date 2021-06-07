Киев, , 16:25 — REGNUM Посольство США в Киеве положительно оценило новую форму сборной Украины по футболу, в которой команда сыграет на Евро-2020.

Соответствующее заявление посольства обнародовано в социальных сетях 7 июня.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине!», — говорится в комментарии дипломатического ведомства.

Напомним, что на новой форме изображена территория Украины вместе с российским Крымом, а также нанесён главный лозунг украинских националистов. В свою очередь, Кремль переадресовал УЕФА вопрос о соответствии формы стандартам. В МИД России заявили об «отчаянной художественной акции», с помощью которой якобы должны придать игрокам сборной Украины сил.