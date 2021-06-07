Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью». Об этом он рассказал в интервью украинскому «5 каналу». Кравчук процитировал писателя Олеся Гончара, который считал, что для того, чтоб «развиваться как свободное государство», регион необходимо «отрезать», словно злокачественное образование.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополченец

«Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, уже тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом», — отметил политик.

По словам представителя Киева в ТКГ, можно было бы по иному строить политику в отношении региона, если бы раньше было известно, какие возникнут «проблемы» с Донбассом. По словам Кравчука, он не может откровенно сказать, что Донбасс Украине не нужен, но «нужны люди Донбасса».

Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что если проблему Донбасса вынесут на референдум и украинские граждане поддержат вариант «оставить его в этой борьбе на некоторое время», то это будет верно. Но все, как считает первый президент Украины, зависит от того, как будет сформулирован вопрос.

«Он не должен быть сформулирован в лоб: «Вы хотите этих людей или не хотите?». Так нельзя. Надо так деликатно сформулировать, чтобы не обидеть тех, кого мы хотим принять, и не оттолкнуть их», — заключил политик.

Заявление Кравчука обсудили читатели телеграм-каналов «наглый» и «VESTI». Часть комментирующих отметили, что скорее Украина и ее политики являются раковой опухолью для Донбасса.

«Скорее всего, государство Украина для Донбасса, как раковая опухоль, но никак не наоборот», — отметила olya. Odessa.

«Чего ждать от приспособленца, он всегда мимикрирует под любую власть (строй)», — добавил Andrey.

«Кравчук последнее время только и занимается розжигом этой темы. Переговорщик…» — пишет Ona.

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

«В таком возрасте нарушается кровообращение и возникает заболевание деменция. Больной при этом заболевании не всегда может быть адекватным, знаю по своим близким родственникам. Процесс волнообразный, сейчас вроде бы нормальный человек, а через минуту совсем другой. В будущем наши политики на это и будут ссылаться», — написал Валерий.

«А что… удивляет, собственно? Что западэнские селюки воспринимают весь остальной организм как инородное тело и мечтают вырезать 90%? Или что им за это ничего не будет? Я просто напомню, что название Новороссия происходит от названия города Новороссийск, краевого центра этих земель в то время», — отметил Алексей.

«Готовят общественное мнение к отделению Донбасса?» — спросила Ирина.

«Кравчук провоцирует. И делает это давно, резкими фразами! И это 100% сепаратизм! Но… я согласен отделить нас (всю Донецкую область) от этого… дурдома! Такое говорить неприемлемо! Старый маразматик так никогда к миру не приведет и людей не сблизит точно!» — добавил Igor.

«Этот… начал развал Украины, он его и заканчивает. Стараются всякие патриоты. Из кожи вон лезут, чтобы формировать негативный образ Донбасса. И «недочеловеки» тут, «биомуссор», «лу*ан*оны», «бандиты», «пьянь шахтерская» и прочие ярлыки. Как можно жить с такими в одной стране?! Мрази», — отметила Анжелика И.

«И самое страшное, что из этой пропасти хрена вылезешь… Вернее, сам то вылезешь, а вот нэньку саму не вытянуть походу…» — написал Дмитрий.

«А Донбасс шлёт этому… лучики добра!!! Быстрее уже выходите из Минска!» — пишет Анна.

«Раковая опухоль — это эти полудурки у власти, которые 30 лет кровь пьют из нашей страны», — считает Vlada L.

ИА Красная Весна Донбасс

«Пока будет существовать языковой вопрос, и нацики, про Донбасс можно забыть», — отреагировал Alexandr K.

«Сначала нацист Резников, теперь и Кравчук Донбасс раковой опухолью назвал. Которую то ли резать, то ли лечить надо. А это, на минутку, целое руководство Украины в ТКГ — глава и зам. Люди, которые, по идее, должны возвращать «души Донбасса», как это тот, кто их назначил, называет. Каких вам… ещё миротворцев у Зеленского не хватает? О каком мире и о какой реинтеграции при Зеленском с такой командой речь вообще?» — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить проблему Донбасса Украине мешает разнонаправленность политических сил.