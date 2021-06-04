Киев, , 09:01 — REGNUM Решить проблему Донбасса Украине мешает разнонаправленность политических сил. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 4 июня в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в данный момент политические силы на Украине ведут себя как персонажи байки «Лебедь, рак и щука», в частности говорят вещи, «граничащие с предательством Украины». В качестве примера Кравчук привёл поездки депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Москву.

«ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным (президентом России Владимиром Путиным — ИА REGNUM), он даёт им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это с государства, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно», — подчеркнул политик.

Он отметил, что «вернуть» Донбасс в состав Украины может только единство остальных парламентских партий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук назвал Александра Лукашенко «самопровозглашённым» президентом Белоруссии, которому недолго осталось управлять страной.

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