Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о готовности страны сесть за стол переговоров с Украиной. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под американскую дудку

«Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории», — отметил Головченко.

Глава белорусского правительства подчеркнул, что сложности в отношениях между странами случались и раньше, однако стороны всегда шли на взаимные уступки и продолжали выстраивать тесные торговые взаимоотношения.

President.gov.by Роман Головченко

Заявление белорусского политика обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook, а также в телеграм-каналах «Инсайдер UA» и «Репортер UA». Многие отметили, что Украина не решает ничего, за нее решают США.

«Киев ничего не решает! Зеленским руководят режиссёры всего этого представления!» — написала Маргарита П.

«В правительстве Украины неадекватные люди, так что пока не надейтесь на теплые отношения, отвечайте зеркально, но простой народ с вами. Я думаю, что выражаю мысли большей части населения Украины, не считая, конечно, бандеровцев», — отметил Дмитрий К.

«Белорусы, никому не делайте хорошо, и вам будет добро», — отреагировала Lubov M.

«Печально, что так складываются отношения, ведь мы действительно самые родные души…» — пишет Варя Л.

«Все зависит [от того], что скажет нам американский обком», — отметил Александр Ш.

«Мяч сейчас на территории Британии и Госдепа, но никак не Украины», — пишет Владимир К.

«Наши подвластны Америке, что скажут им, то и делают, даже в ущерб Украине», — добавила Антонина М.

«В Украине все зависит от Госдепа!» — пишет Роман Я.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Правильно, надо договариваться, а не ругаться с соседями, тем более с Белоруссией. А то какая-то непонятная ситуация», — отметил один из комментирующих.

«Да… Лукаш[енко] и нашим и вашим», — добавила Анжелушка К.

«Так вы людьми станьте. Белорусы — братья на век, были и будут, но власть противоречит всем нормам человеческого закона», — написал Tik.

«Нужно спросить американцев, что делать — наши сами ничего не решают», — пишет Иван Й.

«Со всеми пора бы уже мириться. Мы никому не нужны, потому что нет в нашей стране государства. Разве что мы стали штатом государства США. Самым убогим штатом», — подытожил DOM.

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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Белоруссии с Россией вызывает серьёзную обеспокоенность у стран, входящих в Североатлантический альянс (НАТО).