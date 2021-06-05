Минск, , 21:44 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о готовности страны сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1».

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории», — отметил Головченко.

Премьер-министр подчеркнул, что сложности в отношениях между странами случались и раньше, однако стороны всегда шли на взаимные уступки и продолжали выстраивать тесные торговые взаимоотношения.

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Напомним, 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, а 29 мая закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Предлогом для указанных действий стала экстренная посадка рейса авиакомпании Ryanair в Минске.