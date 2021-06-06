Сотрудничество Белоруссии с Россией вызывает серьёзную обеспокоенность у стран, входящих в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом рассказал 6 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг пояснил, что НАТО является «оборонительным альянсом», который готов, если возникнет необходимость, защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от Минска и Москвы.

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Заявление генерального секретаря НАТО обсудили в сообществе Факты ICTV в видеохостинге YouTube. Некоторые комментирующие отметили, что отношения России и Белоруссии — это дело двух государств и не нужно вмешиваться в их отношения. Были и те, кто сожалеет, что Украины нет среди братских народов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Там скоро и Китай подтянется», — написал Юрий М.

«Прямо озабочены! Нормальные государства дружат между собой, а мы перессорились со всеми соседями. Властям ничего, а как жить народу, у каждого родичи и в Белоруссии, и в России. Да просто наплевать на людей, на их проблемы», — отреагировала Любовь К.

«Все свои обеспокоения и предостережения НАТО и Европа должны отправлять в Россию сразу же в рулонах — для удобства использования…» — иронизирует Юлия Р.

«Какое им дело до внутренних дел других государств? В альянсе сколько стран-участниц? А тут две страны блокируются и уже «у*рались» от обеспокоенности», — отметил mad max.

«А что, по-вашему, они должны воевать?» — поинтересовался Миша А.

«Стурбоване (Обеспокоенное — О. П.)! Россия, если захочет, и без Белоруссии таких всему НАТО наваляет, ещё сто лет вспоминать будете!» — пишет читатель под псевдонимом «мой канал».

«Очередная порция глубокой озабоченности», — добавила Просто Мария.

«Жаль, что нету Украины рядом с братскими народами», — отреагировал Александр Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка. Украина

«Почему-то и зачем-то волнуют дружеские и братские отношения России и Беларуси! Они жили дружно и ещё триста лет проживут! А вот у некоторых был планец! Сделать с Беларусью то, что сделали в Украине — бардак и полный хаос! Ан не получилось! Вот Украине нужно делать выводы! Хотя президент тупой на все 100%! Там народу нужно избрать и не сделать ошибку в выборе президента! А Зеленского нужно убирать! Импичмент или судить за его беззакония! Потому что Украина исчезнет как страна совсем! И это факт! На весь мир стыдоба!» — написала Алла.

«Как только президент заботится об интересах своей страны, а не об интересах США — сразу «диктатор…» — подытожил Andrei M.

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