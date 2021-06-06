«Скоро и Китай подтянется». Сотрудничество Белоруссии с РФ обеспокоило НАТО
Сотрудничество Белоруссии с Россией вызывает серьёзную обеспокоенность у стран, входящих в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом рассказал 6 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.
Столтенберг пояснил, что НАТО является «оборонительным альянсом», который готов, если возникнет необходимость, защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от Минска и Москвы.
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Заявление генерального секретаря НАТО обсудили в сообществе Факты ICTV в видеохостинге YouTube. Некоторые комментирующие отметили, что отношения России и Белоруссии — это дело двух государств и не нужно вмешиваться в их отношения. Были и те, кто сожалеет, что Украины нет среди братских народов.
«Там скоро и Китай подтянется», — написал Юрий М.
«Прямо озабочены! Нормальные государства дружат между собой, а мы перессорились со всеми соседями. Властям ничего, а как жить народу, у каждого родичи и в Белоруссии, и в России. Да просто наплевать на людей, на их проблемы», — отреагировала Любовь К.
«Все свои обеспокоения и предостережения НАТО и Европа должны отправлять в Россию сразу же в рулонах — для удобства использования…» — иронизирует Юлия Р.
«Какое им дело до внутренних дел других государств? В альянсе сколько стран-участниц? А тут две страны блокируются и уже «у*рались» от обеспокоенности», — отметил mad max.
«А что, по-вашему, они должны воевать?» — поинтересовался Миша А.
«Стурбоване (Обеспокоенное — О. П.)! Россия, если захочет, и без Белоруссии таких всему НАТО наваляет, ещё сто лет вспоминать будете!» — пишет читатель под псевдонимом «мой канал».
«Очередная порция глубокой озабоченности», — добавила Просто Мария.
«Жаль, что нету Украины рядом с братскими народами», — отреагировал Александр Г.
«Почему-то и зачем-то волнуют дружеские и братские отношения России и Беларуси! Они жили дружно и ещё триста лет проживут! А вот у некоторых был планец! Сделать с Беларусью то, что сделали в Украине — бардак и полный хаос! Ан не получилось! Вот Украине нужно делать выводы! Хотя президент тупой на все 100%! Там народу нужно избрать и не сделать ошибку в выборе президента! А Зеленского нужно убирать! Импичмент или судить за его беззакония! Потому что Украина исчезнет как страна совсем! И это факт! На весь мир стыдоба!» — написала Алла.
«Как только президент заботится об интересах своей страны, а не об интересах США — сразу «диктатор…» — подытожил Andrei M.
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