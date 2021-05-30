30 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили опрос украинского телеканала «НАШ», по итогам которого 85% опрошенных считают, что украинцы и белорусы — братские народы, и никто два народа не рассорит.

Оксана Переможенко, , 13:22 — REGNUM 85% зрителей украинского телеканала «НАШ» считают, что украинцы и белорусы — братские народы, и никто два народа не рассорит. Остальные 15% так не считают, а считают, что у двух народов разные пути. Об этом свидетельствует результат опроса, который телеканал «НАШ» организовал на своем YouTube-канале.

Славянский эпос. Апофеоз истории славянства-1925

Результаты опроса вызвали оживленное комментирование. Своим мнением люди поделились в комментариях к опросу в сообществе YouTube-канала «НАШ». Многие отметили, что украинцы и белорусы — братские народы, но украинское правительство пытается рассорить два народа в угоду Западу.

«Любопытно, а у этих 15%, которые проголосовали против, братья кто, поляки, которые «быдлом» называли?» — поинтересовался Kirill M.

«Мы — славяне! История у нас одна! Пусть живёт и процветает дружба народов Беларуси, Украины и России!» — отреагировала Алла Алла.

«Зевласть во всех видит врагов. А мы были и будем братскими народами», — отметила Надежда П.

Николай Рерих. Славяне на Днепре. 1905

«Власть приходит и уходит, а братство народов, победивших нацизм, остаётся», — отметил Vivo UA.

«Это наши *о*олизы-подкаблучники, которые находятся у власти, всё делают для того, чтобы рассорить два братских народа. Так как используют рабско-подхалимажную модель управления страной», — написал Сергей С.

«Да Лукашенко уже столько терпит цирк Зе, что пора и по заднице дать», — отреагировала Валентина Б.

«Мы все славяне, и этим всё сказано», — пишет yarik flayer.

«Народы братские, только нынешняя, временная власть Зеленского — неадекватная, чужая», — отметил Александр Г.

«Я удивляюсь, насколько умело раздерибанили славянские народы. Европа объединилась в Евросоюз (аналог СССР). Значит, не всё там плохо было. А славян всеми правдами и неправдами раскалывают. Боятся! По разуму наши народы более развитые, творческие. Но нашим оппонентам этого не надо, потому что вместе мы — сила!» — добавил Виталий Б.

«Это один народ, разъединенный политическими деятелями. Ну и узколобыми националистами непонятно какой нации», — отметил Sergey S.

Герб СССР в работе на заводе Парижской Коммуны Izin.com.ua

«Народ Украины нам братья, но власть Украины нам враги. И все, кто поддерживает их решения, становятся для нас тоже врагами», — отреагировал Виктор Николаевич.

«Белорусов часто критикуют, что они променяли свободу на хлеб. Напомню старую мудрость: голодный не бывает свободным. А то, что революция приведет к нищете, это понятно. Такие, как Протасевич, поселятся в президентском дворце и будут, попивая трофейный коньяк, рассказывать, как тяжело поднимать страну после Луки… А дворец, мол, мы детям отдадим. Только не сейчас. Потом», — пишет «Золотой Ворон».

«На майдане тоже скакали разные маргиналы, но это же не позиция всей Украины…» — добавила Марина Т.

«К сожалению, украинская власть и западная часть [Украины] не считает Беларусь и Россию братскими народами очень давно. Они считают США и Европу своими союзниками и братьями, украинская власть предала братские народы и волю украинских людей», — отметил Павел.

«Братские народы друг другу санкции не вводят. Украина уже никому ни брат, ни сестра», — отреагировал Aлександр. Николаев.

«Страшный сон англосаксов — это союзное государство России, Беларуси, Украины. Поэтому-то англосаксы и исходят на понос, чтобы этого не случилось», — отметил Ivan S.

«Сколько наблюдаю и поражаюсь тем, что нас, адекватных, большинство, а рулит страной 10−15%», — добавила Наталья М.

«Жизнь заставит, и через год будем поднимать бокалы под бой курантов вместе. 85% ждут этого. Иначе нас заклюют, обдерут как липку и заставят уничтожать друг друга», — пишет Luda K.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

«Я не верю в то, что верхушка Украины во всём виновата. Виновато само население. Их тупость и дурость. Их предательство и их шкурничество. Как виноваты были немцы, которые в массе своей привели к власти Гитлера. Как они радостно его встречали и маршировали. Как сегодня скачут и маршируют нацисты по улицам Украины. Виноваты лично и конкретно. Сами. Вы воспитали детей, которые не чтят своих героев-Освободителей. Которые стали славить нацистских подонков. Кто их родил? Марсиане, что ли? Именно население, именно так называемые украинцы виноваты в этом разгуле национализма и нацизма. И никто другой», — подытожил Антон Б.

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Напомним, 23 мая в Минске был задержан бывший редактор экстремистского (признан таковым в Белоруссии) телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Задержание Протасевича вызвало осуждение стран Запада, а также Украины, которая не только осудила произошедшее, но и прекратила авиасообщение с Белоруссией, а также закрыла для соседней республики свое небо и готовит пакет санкций против чиновников, близких президенту Белоруссии Александру Лукашенко.