Киев, , 10:06 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования по делу об «узурпации власти» беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Так, Шевченковский районный суд Киева разрешил провести расследование в отношении Януковича при его отсутствии. Сторона обвинения намерена рассмотреть обстоятельства, при которых в 2010 году экс-президент Украины якобы незаконно увеличил объём своих властных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подконтрольное ей ведомство намерено направить в Россию запрос об экстрадиции Януковича.

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