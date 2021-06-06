Французские сенаторы после поездки в Киев потребовали от главы МИД страны ответить на вопрос по поводу разгула ультраправых в Украине. В сенате Франции могут рассмотреть вопрос о росте праворадикального движения на Украине и его угрозах, сообщает 5 июня издание «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Уточняется, что группа французских сенаторов после визита в украинскую столицу в конце мая 2021 года обратилась с официальным запросом к главе внешнеполитического ведомства Франции с просьбой высказать позицию по поводу неонацистского движения на Украине, а именно деятельности таких организаций, как вооруженное подразделение «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сенаторы Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел сената требуют от главы внешнеполитического ведомства Франции выступить по украинскому вопросу в сенате. Отмечается, что политики возмущены тем, что в центре Киева торгуют нацистской символикой и записывают к боевикам неонацистского «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua». Многие отметили, что «прозрение» к французским политикам пришло только сейчас, при том, что то, что они увидели, на Украине происходит последние семь лет.

«Ну не нравятся французам наши «украинские ценности», которые мы тут накопили за последние семь лет, и обменять их на европейские у нас точно не получится», — написала Людмила Х.

«Наконец просветление в мозгах хоть некоторых из ЕС!» — добавил Валерий Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В Европе всё-таки устойчивый иммунитет от нацизма, шовинизма и фашизма. А нашим неополудуркам память перекрыли «печеньками», замылили глаза привозными побрякушками, затёрли честь и память чужими ценностями. Эти с*** забыли, как их деды в танках горели, самолёты таранили, гибли сотнями за клочок своей земли. За одно поколение всё п***, вывернули наизнанку, страну превращают в черную дыру», — отреагировала Liudmila N.

«Впервые новости приятно читать. Байдена призывают перестать поддерживать Зеленского, немцы каждую неделю отбиваются от нападок нашего МИДа, французы спустя 8 лет нацистов заметили. Кто же их выкормил? У «героев» есть имена, пути, откуда приходили деньги, выявить несложно, пути финансирования уже и Протасевич озвучил. Но кто же покажет правду? Санкции ослабляют, дружественных стран не осталось, куда мы идём? На пустую землю пустить новых хозяев? Приведёт к тому, что от украинцев шарахаться будут за границей, попробуй кому объясни, что дурачков 1%…» — пишет Aleksandr L.

(сс)Saeima Джо Байден

«Какие еще отчёты нужны, если Украина не проголосовала против героизации нацизма на Генассамблее ООН. Этим всё сказано», — отметил Олег С.

«Странные они, сами породили, путь открыли, а теперь возмущаются…» — добавила Ludmila B.

«Какие ультраправые? У нас это «ветераны» и «волонтеры», и «активисты», — написал Юрий М.

«Они всерьез хотят сказать, что ничего этого не знали?.. Хорошо бы, чтобы это было признаком изменения политики Запада по отношению к украинским наци, а не действительно разовым шоком каких-то французов. Тогда это всё спустят на тормозах… В лучшем случае посоветуют наци не светиться так явно…» — добавил Игорь К.

«Та то им показалось. Это российская пропаганда. 7 лет им талдычили, что здесь разгул нацистов, и на их любимом майдане то же самое было — не верили. А тут вдруг…» — отреагировала Валентина Н.

«Лучше поздно, чем никогда. А где вы были раньше?» — спросил Александр М.

«Правильно, Франция тоже приложила руку к нашему счастливому будущему. А теперь бойтесь, мы здесь всё «наладим» и придём к вам», — написала Людмила Д.

Russian.news.cn Во Франции

«Требовать от тех, кто финансирует беспорядки, безрезультатно», — подытожил Роман Я.

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Напомним, 3 июня депутаты Рады провалили голосование за законопроект о запрете героизации нацистов, эсэсовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лиц, принимавших участие в Холокосте, который набрал лишь 155 голосов «за» из 226 необходимых.

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