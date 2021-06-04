4 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили новость о том, что 3 июня депутаты Рады провалили голосование за законопроект о запрете героизации нацистов, эсэсовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лиц, принимавших участие в Холокосте, который набрал лишь 155 голосов «за» из 226 необходимых.

Оксана Переможенко, , 10:03 — REGNUM Законопроект о запрете героизации нацистов, эсэсовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лиц, принимавших участие в Холокосте, набрал лишь 155 голосов «за» из 226 необходимых. Об этом 3 июня написал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «наглый» и «Леся из СТРАНЫ». Многие комментирующие указали на то, что в стране, где возрождается нацизм, других результатов голосования быть не могло.

«Ну правильно, как же они могут против своих героев голосовать?» — спросил Константин П.

«Кто-то чего-то другого от фашистов ожидал?» — спросил Павел.

«Противно. Всего 155 голосов. Вот это стыдоба… Скоты», — отреагировала Natali Odessa.

«Все, кто не голосовал за этот закон — внуки… [тех], кто сидел в схронах», — добавил Саша Правда.

«Получается, что депутаты «ЗА» героизацию нацизма… Днище, не «дно», — написала Valentina.

«Ну, это и есть доказательство того, какое государство строит Зебил и Петя (Зеленский и Порошенко — О. П.), — нацистское», — отметил Анжей А.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский Gov.ua

«У меня один вопрос. Не голосовали 81, а где… [ходят] 81 человек в рабочее время? Какого хрена? Посмотришь видео из зала заседания, так там постоянно какие-то шатания, хождения по залу… бардак. После этого удивляться бардаку в стране?» — спросил Oleg O.

«Бужанский выбрал себе пару тем для пиара — язык и нацисты. Он лучше всех знал, что не будет проголосовано. Чистый политический пиар. У меня другой вопрос, я правильно понимаю, что господин Бужанский находится в одной партии и фракции с людьми, де-факто поддерживающими нацистов и нацистских коллаборантов? Тогда чем он лучше? Все это лапша на нежные уши электората. Наш пипл все схавает», — добавил Kyrortnik.

Максим Бужанский Страница Максим Бужанский в Facebook

«На/в Украине нацизма нет, ага… На этой территории благоприятная почва для его возрождения. Народные избранники это доказали голосованием… Нет политической воли у них распутывать этот клубок. А потяни за ниточку, вся эта ложная майдановская конструкция начнёт рушиться и всплывёт правда. Эдак, поглядишь, и войну придется закончить, и Донбасс возвращать, и мозги у народа бы на место стали. А так, разделяй и властвуй… Донбасс понял к чему идёт ещё в 2014 году и раньше. И не захотел принять этих оранжево-майданутых. За это нас убивают 7 лет. Неугодный электорат отрезали, как и Крым. Теперь балласта нет и на Украине голосуют так, как надо. Далее будет», — отметила Анжелика И.

«Позорище, делайте выводы, господа, и больше не голосуйте за этих…» — призвал igor i.

«Им даже по*ер выглядеть в глазах Европы фашистами, вот это вера», — отметил Николай Н.

«Интересно, а если бы за героизацию, какая бы картина на табло была?» — спросил Сергей.

«Ну что ж, поздравляю нас! Эти… совершили каминг-аут (или признание)», — пишет The Z.

«За что тогда дедушка мой воевал? Чтобы эти… на 21 году 21 века ходили по Украине и зиговали…» — спросил Руслан И.

«Сейчас ты против героизации нациков, а завтра виновен в поджоге Рейхстага», — отметил читатель под псевдонимом Обитель.

Рейхстаг в руинах. 1945

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«А теперь вспомните, как [бывший спикер Рады Андрей] Парубий многократно ставил на голосование, чтоб добиться нужного результата. Разумков тоже мог бы, если б захотел», — пишет Tatyana.

«Пусть уже не стесняются и проголосуют за закон о героизации нацизма, чтобы все знали, в какой стране живут», — добавил Михаил.

«В фашистской стране голосовать против героизации нацизма. Нонсенс», — подытожил Олег Н.

«Есть всего два варианта. Можно быть за СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и можно быть против. На сегодняшнем голосовании каждый из коллег имел возможность выбирать и каждый выбрал. Под откровенную ложь [бывшего главы украинского института национальной памяти Владимира] Вятровича о том, что за свастику кто-то кого-то чем-то карает. Никто никого ничем не карает за свастику в нашей стране, но мы это выбираем сами, у нас ведь всегда есть возможность сказать, что мы против… В этом году у нас жуткий юбилей — 80 лет трагедии Бабьего Яра. И можете не сомневаться, огромное количество народных депутатов будет скорбеть, давать грустные интервью, повторять «никогда снова» и т. д. Вот тогда и наступит момент вспомнить, как они проголосовали за то, чтобы те, кто убивал в Бабьем Яру, не имели право на название улицы, памятную табличку, свое имя в качестве почётного названия для школы и т. д. Эти люди вполне могли это запретить. Но предпочли разрешить сейчас и скорбеть потом, осенью», — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

Отметим, в то же время 3 июня Рада одобрила законопроект о борьбе с антисемитизмом. Его поддержали 252 парламентария. В законопроекте дано определение антисемитизма, перечислены его основные проявления и предусмотрены наказания. Нарушителей закона могут наказать штрафом в размере $124−310 или ограничением свободы на срок до пяти лет.