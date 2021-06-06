В украинской оппозиционной политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) ответили на заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука относительно того, что украинскую оппозицию (ОПЗЖ) нужно «выжечь с государства». По мнению украинских оппозиционный политиков, Кравчук «не имеет больше права представлять Украину в Трехсторонней контактной группе, поскольку его инициативы сторонами минского переговорного процесса воспринимаются не иначе как провокационные, что практически заводит в тупик переговорный процесс по Донбассу». Об этом говорится в тексте заявления, опубликованного пресс-службой оппозиционной политической силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Задача, поставленная перед Кравчуком, очевидна: поддержать курс власти на политический террор, заложить для него идеологическую основу», — говорится также в заявлении.

Заявление Кравчука и реакцию политической силы на него обсудили на странице «Оппозиционной платформы — За жизнь» в социальной сети Facеbook. Также заявление Кравчука оценили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Кравчук делает подобные заявления в силу своего почтенного возраста и заболеваний, свойственных пожилым людям. Иные, наоборот, считают, что он вполне осознанно сеет вражескую риторику.

«Это Леонид Кравчук намекает на опыт Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году? Выжечь, как одесситов в Доме профсоюзов семь лет назад?! «Хороший опыт», ничего не скажешь… Ему не сегодня-завтра умирать, а ему, по ходу, не страшно. В его возрасте бояться нужно. Свято верить и бояться наказания на том свете…» — написал Тарас Т.

HOBOPOCC Обгоревший Дом профсоюзов. 10 мая 2014 года. Украина

«Нужно выжечь это из Украины, выжечь». А ничего, что за ОПЗЖ стоят граждане Украины? Реальные, живые люди, которые разделяют и поддерживают курс и инициативы, предлагаемые и реализуемые партийцами ОПЗЖ. И таких людей, мягко говоря, немало. Может, тогда уже и разом с населением, гражданами, которые поддерживают ОПЗЖ, будете «выжигать», неуважаемый господин Кравчук? Я удивлён, однако, что этот человек до сих пор присутствует в публичной плоскости и позволяет себе подобного рода выражения», — пишет Andrii J.

«Ты лучше вспомни, как мы при тебе зарплату не получали, жили впроголодь. Вот это был геноцид», — добавила Мария К.

«Точно хамелеон. Шел бы ты, дедушка, рыбу ловить, хотя там тоже нужно уметь это делать», — отреагировал Владимир Н.

«Нельзя этого человека воспринимать серьезно», — считает Sergey G.

«Шагом марш правнуков нянчить!» — иронизирует Людмила Ф.

«Надо принять срочно закон про запрет Кравчуку высказывать свои старческие маразмы. Деменция», — добавил Евгений М.

Michał Józefaciuk Леонид Кравчук

«Проспал Союз и ещё какие-то советы даёт. Если от кого-то и надо избавляться, то от него в первую очередь. Хамелеон», — отметил Яша Б.

«Уже б сфотографировался на памятник 10*12 и молчал бы…» — пишет Юрий М.

«Уже помирать пора, а он всё перекрашивается. Вот хамелеон!» — написала Любовь Дмитриевна К.

«Таких и слушать противно, которые заложили капсулу в разрушение страны», — отметил Ярослав К.

«С этого героя начались все беды в стране! Независимость превратилась в зависимость», — добавила Нина Б.

«Пришлите ему клизму и бадью кефира! И пусть вспомнит про Черноморское [морское] пароходство. Тогда, может, вспомнит как Родину продал, Иуда», — отреагировал Вячеслав П.

«Такие переговорщики не на возврат, а на еще большее отдаление Донбасса работают», — отметил Олег С.

«А что, Одессы мало? Надо еще и оппозицию выжечь?» — спросила Неля В.

Nata Naval Вид на Куликово поле до столкновений. Одесса.

«Опыт есть, «жареные колорады», «ватники в сметане», не всех дожгли? Надо всех, желательно под гимн Украины и всеукраинским факельным шествием, и да ещё думать по-русски запретить, внести в конституцию, шоб, значит, окончательно и бесповоротно победить «агрессора…» — добавил Вадим Г.

«Выжечь в каком смысле? Полстраны, говорящих на русском языке? Так это геноцид», — отреагировала Надежда В.

«Нужно старику напомнить, что у нас дерьмократия в стране», — написал Юра П.

«На пенсию отправить. На 2000 (около 5370 рублей — О. П.) гривен пусть попробует прожить, а потом расскажет, как это», — пишет Виктор Т.

«Вот что значит, когда фашистское и бандеровское отребье прорвалось к власти когда-то. Он не болен — он враг!» — отметила Луиза П.

«Мало им сожжённых в Одессе, Мариуполе?» — поинтересовался Антон Г.

«Потому и Союз развалился, что таких, как эта скотина, хватало в руководстве», — написал Андрей Б.

«Нужно выжечь таких людей, как Кравчук, из Украины. Тогда украинцы вздохнут свободно», — пишет Юрий М.

«Молодец», старый маразматик… Предлагаешь «чистки»? Вот это по-европейски! Гитлер, придя к власти, рассадил всех коммунистов по лагерям (кого не уничтожил). Продолжение все знают…» — отреагировал Игорь Ф.

«Зиганул так зиганул. Вот истинное лицо создателя Третьего рейха, именуемого Укрой. Убийца! Маньяк, призывающий к такому, является террористом! И не говорите мне, что он выжил из ума… Он лишь подтверждение всего происходящего в Еврогабоне с момента революций гнидности (государственный переворот на Украине в 2014 году, который украинская сторона называет «революция достоинства» — О. П.) и её появления на белый свет…» — пишет Владимир С.

«И тогда Украина станет частью России за 24 часа. Разумеется, в расчёт беру поездку до Киева и воспитательную программу», — отметил Oleg L.

«Предлагает «Дом профсоюзов 2.0» устроить?! Страха нет, совести нет, разума нет… Ничего лишнего, только жажда наживы, продаться подороже, правда, по факту продешевил…» — написала Ksenia P.

HOBOPOCC Куликово поле. 10 мая 2014 года. Девять дней со дня трагедии в Одессе

«А вот это «толерантность» на высшем уровне. Неграм ботинки будут целовать вместе с америкосами, а своих будут жечь только потому, что у них другое мнение. А ведь правда у каждого своя», — подытожила Марина С.

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Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить проблему Донбасса Украине мешает разнонаправленность политических сил.

«ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным (президентом России Владимиром Путиным — ИА REGNUM), он даёт им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это с государства, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно», — сказал Кравчук.

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