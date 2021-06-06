Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев сделает «больно» белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей Луганской Народной Республики в страну для проведения следственных действий с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Наверное, бензин и электроэнергию перестанут покупать у Белоруссии. Или уши себе отморозят», — предполагает Юрий Б.

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Многие пользователи не смогли всерьёз воспринять заявление главы украинского МИД. Люди считают, что такие угрозы не способны напугать такого политика, как президент Белоруссии.

«Неужели этот Кулеба думает, что напугал Лукашенко? Сколько всё-таки от них бесполезного визга на весь мир», — отметил Владимир А.

Некоторые комментаторы указали на то, что «больно» может стать самой Украине, ведь рычаги давления находятся не у неё, а у Белоруссии.

mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Больно может сделать как раз Лукашенко. В санкционной войне, которая сейчас разворачивается между Западом и Белоруссией, одним из главных пострадавших останется Украина. Она из тех немногих стран, на кого у Минска есть серьезные рычаги экономического давления, что ставит Киев перед непростым выбором. С одной стороны, нельзя не присоединиться к западной коалиции противников белорусского режима. С другой — плотные экономические связи Украины с Белоруссией выстраивались давно и помогали частично компенсировать потери от конфликта с Россией после 2014 года», — написала Наталья Г.

Часть людей предположила, что окончательный разрыв отношений между Киевом и Минском может стать прекращением деятельности площадки по переговорам на тему Донбасса.

«Лукашенко хочет занять сторону агрессора и окончательно похоронить Минск как нейтральную площадку для переговоров между РФ и Украиной? Флаг в руки, как говорится», — пишет Владислав Б.

Ряд пользователей убеждены, что глава МИД Украины сделал своё заявление для украинцев, которых необходимо убедить в том, что их правительство всё ещё держит ситуацию в своих руках.

DDima МИД Украины

«Что должен сделать Лукашенко после данного заявления? Такое говорят для внутреннего потребителя на Украине, чтобы местная власть хоть как-то оправдалась за свою провальную внешнюю политику. Они, по сути, потеряли последнего своего союзника!» — поделился своим мнением Евгений Ч.

Нашлись и те, кто отметил, что вскоре Украина останется без помощи своего единственного союзника в лице Белоруссии и без подачек со стороны Российской Федерации.

«Слушайте президента России. Он сегодня сказал, что мы не обязаны никого кормить. А дальше думайте сами», — напомнил Олег К.

Напомним, 4 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сделает «больно» белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей ЛНР в страну для проведения следственных действий с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.