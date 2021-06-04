То всё плохо, то через день уже хорошо: о переломе в борьбе с коронавирусом
В социальных сетях и интернет-обсуждениях внимание пользователей привлекло заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что некоторые регионы близки к победе над коронавирусом, при этом «передовики» не называются. Одни пользователи обращают внимание на то, что в регионах ослаблен санитарно-масочный режим и всё реже проводятся проверки. Другие предлагают министру самому побывать на местах в тех субъектах, которые «близки к победе». Третьи настроены пессимистично, считая, что в ближайшее время «никуда ковид не уйдут».
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4 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Минздрава Михаил Мурашко главной задачей назвал элиминацию, то есть устранение вируса, пояснив, что хотя доля людей, имеющих «иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно». По последним данным Роспотребнадзора, прививку от COVID-19 сделали 25 млн жителей, в том числе завершили вакцинацию свыше 10 млн человек.
Сегодня, 5 июня, Михаил Мурашко заявил журналистам, что ряд российских регионов близок к победе над коронавирусом, ссылаясь на то, что число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 довольно незначительное. Но с учётом мобильности жителей «всё равно нужно создать пул вакцинированных людей».
«Огласите весь список некоторых регионов!» — потребовал Евгений К.
«Мурашко надо указать те регионы, где победили, а то там не знают, победили или нет», — пишет Александр Ш.
«Так мы вышли на плато или сошли с плато?» — пытается разобраться Трeтий C.
Другие недоумевают, как можно «победить ковид в конкретном регионе одного государства», ссылаясь на то, что, как и у любой инфекции, у коронавируса «есть завозной фактор», а сегодня миграционная активность между территориями очень высокая. В ответ в качестве примера приводят Чукотку, где последние три недели ежедневно регистрируют не больше трёх случаев заражения коронавирусом, а нередко — и нулевой прирост. При этом привиты от COVID-19 в регионе 25% населения.
«Чукотка. Один человек на 100 квадратных километров», — поясняет Валюша, отмечая, что «вот в Китае», к примеру, «уже более 500 миллионов вакцинировалось».
«Не бузи. В Китае вакцинация принудительная, у нас добровольная», — напоминает Егор П.
«Так там, по официальным данным, ковидом болело 5 млн человек. Этого недостаточно для массового иммунитета. И к тому же, какой тут иммунитет от ковида? Люди регулярно повторно заболевают им через пару месяцев», — рассуждает в продолжение темы Василий С.
«То у нас всё плохо, то через день уже всё хорошо», — замечает Travkin.
«9 тыс. новых случаев каждый день. Стабильность. Если вас уверяют, что где-то в России лучше, то это означает, что где-то в России хуже», — комментирует Пушкин.
Скептикам в ответ заявляют, что в России уже несколько «сортов вакцин». И если власти заявляют, что «близки к победе», то «значит, так и будет».
«В России пять сортов вакцин, поэтому как можно не победить вирус?» — недоумевает Вася К.
«Китайский вирус давно выдыхается», — полагает Олег А., обращая внимание на то, что «жители расслабились, масочный режим всё слабее и слабее», суточный прирост постепенно снижается.
«Вирус победили ещё прошлым летом», — полагает Александр И., прикладывая к посту скриншот публикации с проведённого в 2020 году спортивного мероприятия в Москве.
«Объявлять о победе можно столько раз, сколько потребуется», — предполагают отдельные пользователи, подчёркивая, что «бумага стерпит».
Кто-то предлагает министру здравоохранения, раз «победа уже близка», лично проехать «с масштабными проверками по регионам и пообщаться с простыми гражданами на улице». Злые языки обращают внимание на «политическую сознательность вируса», который «запрещает оппозиционные митинги, но при этом толерантен к проправительственным мероприятиям».
Другие считают, что говорить о победе преждевременно.
«Никуда ковид не уйдут», — высказывает мнение Papier.
На что им замечают, что «косит не вирус», предлагая изучить общую статистику смертности в стране и регионах.