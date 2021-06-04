Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что использование Вашингтоном доллара в политической борьбе наносит ему ущерб как мировой резервной валюте.

Александр Горборуков ИА REGNUM Мировая валюта

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«США, судя по всему, не ценят свою национальную валюту как международную резервную, поскольку используют её как инструмент в конкурентной и политической борьбе. Это, конечно, наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте», — сказал российский лидер. Об этом издание Reuters 4 июня сообщило американским читателям, которые бурно обсудили данную тему.

Пользователи Twitter выразили свое мнение под соответствующей публикацией. Для большинства читателей такая информация не стала открытием.

«Серьезно!?! Кто бы мог подумать?» — пишет Antisocial Socialist.

«А теперь Великолепный русский Карнак еще раскроет нам, что в США жилье, корпоративный #долг и казначейство перегружены кредитами», — иронизирует пользователь GreggDaly, делая отсылку к комедийной роли Джонни Карсона, который играл Великолепного Карнака на американском телевидении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги, деньги, деньги...

«Да. Да, это так. Уже несколько десятилетий. Он только сейчас это обнаружил?» — интересуется Tiffany и получает ответ от catherine raats: «да нет, он всегда знал, просто не говорил».

«Он абсолютно прав, и это еще не все», — поддерживает doremifasol и получает ответ от fresh: «именно поэтому криптовалюта станет переходной единицей, которая поставит страны в равные условия».

«Он просто завидует. Хотел бы делать то же самое», — написал PastafrolaFeroz и получил ответ от catherine raats: «Боюсь тебя разочаровать, но не все страны жаждут мирового господства».

«Это правда — американцы используют доллар для колонизации мировой экономики и контроля над мировым рынком, но так больше продолжаться не может, мы должны изменить текущий обмен валюты, установив африканский рэнд в качестве эталонных денег на всех рынках», — пишет пользователь под ником @motoepela.

«Добро пожаловать в реальный мир. Система платежей США является продолжением суверенитета США и их судебной системы, будь то наличные деньги, электронные переводы и соответствующая банковская система», — указывает Douglas Ungredda.

«И что? Почему бы США не использовать могучий доллар в качестве инструмента государственного управления? Если Путину это не нравится — это замечательно!» — высказывает свое мнение Rodney Hottentot.

«Когда мы печатаем валюту, мы облагаем налогом весь мир!» — пишет Chris Dean.

«Вау… он умный или что-то типа того!» — высказался пользователь Sector.412.

«Да, мы экономически терроризируем половину мира», — пишет пользователь под ником @ninjagun.

Everett, Marshall. 1899 Американский империализм

«Наверное, он сейчас думает, что изобрел колесо», — предполагает @ramoa.

«Он пытался сделать то же самое с рублём, но, кажется, рубль всегда в руинах благодаря его бесхозяйственности. Путин — это олицетворение того, какой будет Америка, если ее не обуздать. Никаких сдержек, никаких противовесов, никаких правил, никакой подотчетности, никакой оппозиции, только троллинг», — с уверенность заявляет @RafaLehight97.

«Да. Но у России есть лучший инструмент — ракетный комплекс», — указывает Superblast.

ИА REGNUM напоминает, ранее Владимир Путин заявил, что Россия не намерена использовать отказ от доллара в качестве политического инструмента, но «сама логика развития» мировой финансовой системы говорит о необходимости множества резервных валют.