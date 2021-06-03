3 Июня
 
7:45

Вице-премьер Белоусов примет участие в церемонии открытия ПМЭФ-2021

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума сообщил о составе участников сессии-открытия Форума, которая запланирована на 13:00 мск в четверг, 3 июня.

7:44

Электронное устройство для восстановления зрения. Дарья Драй ИА REGNUM

7:42

На ПМЭФ показали устройство, которое вернёт зрение потерявшим его людям

В рамках Петербургского международного экономического форума представили уникальное высокотехнологичное устройство, которое, как ожидается, уже через пять-шесть лет позволит вернуть способность видеть людям, потерявшим зрение вследствие травмы или болезни. Если описывать разработку простым языком, то это подключение видеокамеры к зрительной коре головного мозга.

7:36

ПМЭФ: локомотивы и пассажиры

Начал работу очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уже 24-й по счёту. В преддверии мероприятия «Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики выпустили доклад «Российские регионы на ПМЭФ: развитие через инвестиции», в котором анализируется роль форума для экономики субъектов России, форматы и результативность их участия в ПМЭФ. Эксперты приходят к выводу, что роль Петербургского форума как площадки, на которой регионы смогут решать вопросы привлечения инвестиций, будет в дальнейшем возрастать.