В Санкт-Петербурге 3−5 июня проходят основные мероприятия деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума. Это самое крупное международное мероприятие в России после того, как мир охватила пандемия коронавируса. Главная тема ПМЭФ-2021: «Снова вместе. Экономика новой реальности». 3 июня состоится официальное открытие форума, хотя обсуждения и презентации под эгидой ПМЭФ стартовали еще накануне. В большом пленарном заседании форума 4 июня примет очное участие президент России Владимир Путин. Деловая программа ПМЭФ-2021 состоит из более чем 130 экспертных дискуссий. Свои стенды на форуме развернули десятки российских регионов, стремящихся к привлечению отечественных и зарубежных инвестиций.

Все подробности о ПМЭФ-2021 — в трансляции ИА REGNUM.

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