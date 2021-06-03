Вице-премьер Белоусов примет участие в церемонии открытия ПМЭФ-2021
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума сообщил о составе участников сессии-открытия Форума, которая запланирована на 13:00 мск в четверг, 3 июня.
На ПМЭФ показали устройство, которое вернёт зрение потерявшим его людям
В рамках Петербургского международного экономического форума представили уникальное высокотехнологичное устройство, которое, как ожидается, уже через пять-шесть лет позволит вернуть способность видеть людям, потерявшим зрение вследствие травмы или болезни. Если описывать разработку простым языком, то это подключение видеокамеры к зрительной коре головного мозга.
ПМЭФ: локомотивы и пассажиры
Начал работу очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уже 24-й по счёту. В преддверии мероприятия «Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики выпустили доклад «Российские регионы на ПМЭФ: развитие через инвестиции», в котором анализируется роль форума для экономики субъектов России, форматы и результативность их участия в ПМЭФ. Эксперты приходят к выводу, что роль Петербургского форума как площадки, на которой регионы смогут решать вопросы привлечения инвестиций, будет в дальнейшем возрастать.