Польша может стать новой площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в интервью изданию «Главком».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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Заявление польского дипломата обсудили в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что никто, кроме представителей Украины, в Польшу на переговоры не поедет и в качестве площадки для переговоров по Донбассу нужны нейтральные страны.

United Nations Бартош Цихоцкий

«Если только Украина будет сама с собой переговоры вести. В чем смысл площадки переговоров тогда?» — спросил Fulf Di.

«Какое отношение имеют к нашим проблемам все западные черти? Переговоры нужно вести в Донецке!» — отметил Сергей Р.

«Кроме украинской стороны, кто-то захочет туда ехать?» — поинтересовалась Просто Мария.

«Я не сомневаюсь даже. Когда окажутся в очередном котле, куда-то же бежать надо? Ну вот теперь в Польшу. Но есть одно но. Никто уже никуда не пойдет, и никаких переговоров не будет», — добавил Антон С.

«От местоположения этих встреч навряд ли, что что-то изменится!» — пишет Игорь Олегович.

«Одна Украина согласна на Польшу, а Россия и ЛДНР точно не согласятся. Это же и идиоту понятно. Должна быть выбрана страна, полностью нейтральная к этим событиям, например, Швейцария или Исландия», — написал читатель под псевдонимом Чачамбура.

«Антарктида лучше, но там пингвины неправильно могут понять», — иронизирует Kota Racer.

«А даже если и так, что это изменит??? Как люди страдали, так и будут страдать. Разве хоть кому-то есть дело до обычных людей??? Которые к тому же сами между собой враждуют», — написал читатель под псевдонимом Газовщик по неволе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Это лишь желание Украины, и не более. Зеленский думает, что его капризы будут все удовлетворять, но это бред», — отметил serega p.

«Вместе с Польшей в Донецке лучше», — подытожил Дикий Юг.

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Напомним, 3 июня представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что в Луганске не видят необходимости переносить в Польшу минскую переговорную площадку по решению конфликта в Донбассе.