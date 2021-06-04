Луганск, , 01:46 — REGNUM В Луганске не видят необходимости переносить в Польшу минскую переговорную площадку по решению конфликта в Донбассе, заявил 3 июня журналистам представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

«Сегодня нет оснований рассматривать предложения Польши для переноса площадки переговоров минского формата», — сказал он.

По словам Мирошника, заявление посла Польши на Украине Бартоша Цихоцки только «создаёт информационный шум» вокруг попыток киевских властей перенести переговоры из Минска в другое место.

Ранее в Киеве объявили, что не станут отправлять своих делегатов в контактной группе на переговоры в Минск. В свою очередь Бартош Цихоцки заявил, что переговорную группу по Донбассу смогут принимать в Польше.

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