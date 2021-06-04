3 июня украинский парламент одобрил законопроект о борьбе с антисемитизмом. Его поддержали 252 парламентария. В законопроекте дано определение антисемитизма, перечислены его основные проявления и предусмотрены наказания. Нарушителей закона могут наказать штрафом в размере $124−310 или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский национализм

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Новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие указали на то, что на Украине нужно также принять закон, согласно которому предусмотрена ответственность за проявление ненависти к русским и русскоязычным. Иные указали на то, что в Уголовном кодексе страны имеется статья, предусматривающая ответственность за разжигание межнациональной розни, но он «не работает».

«А как же ненависть к русскоязычным или это не в счёт, это так должно быть?» — спросила Даша З.

«Этот «закон» превозносит евреев над всеми другими национальностями. А это повлечёт ещё больший антисемитизм. В стране граждане всех национальностей должны быть уравнены в правах», — считает Анатолий С.

President.gov.ua Верховная Рада Украины

«Глупость какая-то. У нас уже есть в УКУ (Уголовный кодекс Украины. — О. П.) статья за разжигание межнациональной розни, которая относится и к евреям в том числе. Работает, судя по всему, не очень. Смысл что-то новое придумывать, которое и тоже работать не будет? Видимость работы вместо работы со стороны политиков, как всегда», — добавил Станислав М.

«А ненависть украинца к украинцу, как с этим быть?» — задалась вопросом Ира Т.

«Культурные и развивающиеся люди это и так понимают, и не только к евреям, а вообще. Но дуракам, как известно, закон не писан! «Власть» сама пускай вражду не «сеет» и дураков хватит воспитывать, которые врагов и в своей семье найдут», — написал Алексей Д.

«Это замечательно! А фашизм в целом они не хотят запретить? А за ненависть к людям других национальностей наказывать не будут? Как-то, как всегда, не додумано, по-моему, что-то», — добавила Татьяна М.

«Зато ненависть к людям русского происхождения процветает и русофобия! Страна — как покосившийся забор!» — пишет Милена В.

«Ума не приложу, как можно в один ряд уложить Петлюру, Бандеру с их идеологиями и [борьбу с] антисемитизмом! Может, для господ-депутатов будет новостью, но всё давно прописано в конституции и УКУ (Уголовный кодекс Украины. — О. П.), и это касается граждан Украины всех национальностей!» — отметил Валерий О.

«А за ненависть к русским и русскоязычным будет закон? Старый-то не работает», — отреагировала Маша Ф.

Избиение евреев бандеровскими полицаями. Украина. 1941

«А как же заверения нашего президента с трибуны, что антисемитизма в Украине нет?» — спросила Татьяна Б.

«В Украине пора наказывать за ненависть к собственному народу!» — добавила Надежда Н.

«Ещё нельзя крымских татар ненавидеть. Можно русских», — подытожил Алан В.

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Напомним, 3 июня депутаты Рады не поддержали законопроект о запрете героизации нацистов, эсэсовцев и лиц, принимавших участие в Холокосте. Он набрал лишь 155 голосов «за» из 226 необходимых.