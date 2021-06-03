Киев, , 15:41 — REGNUM Законопроект о запрете героизации нацистов, эсэсовцев и лиц, принимавших участие в Холокосте, набрал лишь 155 голосов «за» из 226 необходимых. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 3 июня в своём телеграм-канале.

«Справедливости ради отмечу, что фракция «Европейская солидарность» в едином порыве встала на защиту эсэсовцев, проголосовав именно красной кнопкой», — рассказал депутат.

В то же время Рада одобрила законопроект о борьбе с антисемитизмом. Его поддержали 252 парламентария. В законопроекте дано определение антисемитизма, перечислены его основные проявления и предусмотрены наказания.

Нарушителей закона могут наказать штрафом в размере $124−310 или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее усилиями депутатов Верховной рады и эмигрантов были изменены английские субтитры к фильму «Брат-2» на американском сервисе Netflix. Перевод слова «бандеровец» изменили на «banderite», вместо «Ukrainian Nazi collaborator» (украинский пособник нацистов).

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