Президент США Джо Байден решил пойти на новые уступки политической оппозиции в американском Конгрессе, чтобы реализовать свой масштабный план модернизации национальной инфраструктуры. Американский лидер пересмотрел намерение повысить корпоративный налог с 21% до 28% и согласился с более низкой ставкой. Против повышения до 28% резко возражает Республиканская партия США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красные линии

Байден предложил снизить минимальную ставку корпоративного налога до 15%. Взамен республиканцы должны согласиться выделить не менее $1 трлн на инфраструктурный план президента, который оценивается в $1,7 трлн. Отметим, что это уже сниженная цена, изначально Байден просил выделить $2 трлн.

Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Reuters.

«Amazon заплатил сколько… $0? Пришло время многомиллиардным корпорациям помогать американцам оплачивать счета», — пишет Citizen Chip.

«Гениально. Эти огромные корпорации, платящие НУЛЕВОЙ подоходный налог, могли бы сделать шаг к столу и отдать часть своих яхт и особняков на строительство дорог и мостов. Давно пора», — отмечает Jackie Warren Tatum.

«Какого черта, что случилось с 28%?» — спросил Juliet и получил ответ от Lorenzo DeTampa: «Нытьё республиканцев… Президент все еще пытается добиться своего через Конгресс — от обеих партий. Но мне это начинает казаться тщетной попыткой».

«Перестань урезать цифры, пришло время двигаться дальше. Республиканцы НИКОГДА не согласятся», — считает @JaneGI309.

Джо Байден

Нашлись и те, кто не поддержал Байдена.

«Демократы вынуждают компании уехать из Соединенных Штатов. Увеличение налогов коснется среднего и низшего класса в виде повышения цен, чтобы компенсировать увеличение налогов. Такими действиями демократы только навредят работающим людям. Никаких экономических знаний», — пишет Hawkpublican.

«Зачем другим странам присоединяться к США в их безрассудстве? Они позволят США повысить налоги и вывести рабочие места за границу, чтобы сделать свои страны более конкурентоспособными. Так держать, Джо Байден», — делает отсылку пользователь Abraham12 к словам министра финансов США Джанет Йеллен, которая ранее обсудила со странами G20 возможность введения единой международной налоговой ставки, которая положила бы конец «30-летней борьбе за установление порога на корпоративный налог».

«Мы должны повысить налоги, чтобы финансировать проекты нашей мечты. Повышение налогов делает США менее привлекательными для глобальных инвесторов. Эй, мир! Подними налоги, чтобы США могли оставаться конкурентоспособными!» — также поиронизировал ExpatMiyazaki над обращением США к другим странам с просьбой ввести международную налоговую ставку на корпоративный налог.

«Вы боретесь с ветряными мельницами. Все другие страны мира знают, что нельзя убивать золотого гуся. Они держат корпоративные налоги на низком уровне, потому что знают, что корпорации нанимают людей, а люди платят налоги. Если вы сделаете корпорацию убыточной, они не будут нанимать людей. Безработные не платят налоги», — указывает Estomtes.

Диего Ривера. Детройт. Южная стена (фрагмент). 1932

Напомним, в марте сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса.

МакКоннелл добавил, что обеспокоен возможными негативными последствиями дополнительных расходов для долга страны и будет всеми силами противостоять реализации плана.