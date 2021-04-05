Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен обсуждает со странами G20 возможность введения единой международной налоговой ставки, которая положила бы конец «30-летней борьбе за установление порога на корпоративный налог». Об этом 5 апреля сообщает Associated Press.

Во время конференции Чикагского совета по глобальным вопросам Йеллен также заявила, что собирается заняться вопросами изменения климата, облегчить доступ к вакцинации и вдохновить страны на поддержку глобального выздоровления после пандемии коронавируса.

Министр добавила, что крайне важно, чтобы правительство «имело надежную налоговую систему, обеспечивающую основные общественные блага и способную предоставить средства в случае кризиса».

Представитель минфина США отдельно сообщил репортерам, что для достижения эффективности в данном вопросе другим мировым державам необходимо присоединиться и также установить минимальный порог на корпоративный налог.

Как сообщало ИА REGNUM, в США для восстановления экономики после пандемии могут усилить налогообложение, в первую очередь в корпоративной сфере. Об этом заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен в интервью The New York Times.