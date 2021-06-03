Членство Украины в НАТО позволит избежать масштабной войны в Европе, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По мнению дипломата, это позволит прекратить «искусственный конфликт», который Россия якобы «развязала» на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Только взятие Украины, которая, конечно, будет вносить свой весомый вклад в общую безопасность, под защиту НАТО, может отпугнуть Россию от новых военных вторжений», — сказал он.

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Заявление украинского дипломата в социальной сети «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что Украину в НАТО никто не возьмет, какие бы заявления ни делали украинские политики. Также иные отметили, что Россия не будет «нападать» на Украину, но и не допустит ее вступления в НАТО.

«Конечно, правильно. Грузины в 2008 году не дадут соврать. Великая трёхдневная война — это вам не шуточки», — написал Андрей Х.

«Это тот самый Мельник, который Меркель и всей Германии ультиматумы ставит… От вас, рогулей, уже вся Европа противоядие ищет…» — добавила Ирина Т.

«Этот идиотизм будет вечным. Украинцы, вы потеряли не Крым и Донбасс — вы потеряли мозг», — отметил Alex V.

«Я что-то не совсем понял. А как на счет того, что у вас уже 8 лет «война с Россией»? И вы отлично без НАТО справляетесь. Всё, кончилось пушечное мясо? С НАТО вы точно победите Россию? Точно??? А вдруг она опять не придет?» — спросил Блак Браво.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка

«Забавно, конечно. То они 7 лет всячески «побеждают» Россию, громят её конно-водолазные дивизии и футбольные команды в полном составе, у них сильнейшая армия на континенте, собираются дойти до Урала. То вдруг: «НАТО, спасите, нас обижают и ща завоёвывать будут!» Раздвоение личности», — отреагировал Андрей Х.

«РФ не допустит вступления Украины в НАТО. Если начнутся конкретные шаги по вступлению, то реакция будет такой, что про Крым и Донбасс все забудут. Это всё моё мнение, если что», — отметил Александр С.

«Согласен с вами. Полагаю, что «конкретных шагов» в этом направлении в ближайшее время не случится. На Западе люди тоже, знаете ли, не все такие вот прям милитаристы», — ответил Александру С. Юрий И.

«И в Украине тоже, и в РФ. Простые люди везде одинаковые с одинаковыми семейными ценностями и заботами. Но не они рулят международной политикой. И если для большинства страшен только глобальный конфликт, то я живу в зоне локального — и мне недостаточно, чтобы мир был во всём мире в целом, а до такого уровня дойдут ли мировые правители?» — ответил Юрию И. Александр С.

«А что Россия планирует растоптать Украину? Не слышал об этом. Да и как показывает история, Россия не начинает войны, а заканчивает их», — добавил Alex E.

«Почему он решил, что Россия хочет содержать Украину?» — спросил Витольд К.

«Сначала придется вернуть Львов и Волынь, а уже потом — НАТО», — отметил Игорь С.

«Они каждый раз сами себя успокаивают, рассказывая свои сны про то, как будут воровать при НАТО, как им деньги будут отсыпать… Им уже и так и этак пытались донести, что у НАТО своих внутренних воров хватает, но пришибленные всё не успокоятся!» — пишет Дмитрий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

«Но [Украина] даст возможность топтать ту же землю сапогами бравых парней из НАТО», — добавил Юрий И.

«При советской власти украинцы умными считались. А сейчас чукчи про них анекдоты рассказывают. Великие укры спят и видят — Россия на них нападает. Они сразу сдаются, однако. И Россия начинает их кормить, даёт бесплатный газ, оплачивает все их долги, вакцинирует, возвращает Крым, сносит Крымский мост. И ещё у них есть план Б — они нападают на Россию и сдаются. И Россия начинает их кормить, вакцинирует, даёт бесплатный газ, оплачивает все их долги, возвращает Крым, сносит Крымский мост…» — написал Анатолий С.

«В смысле «отпугнуть Россию, вступив в НАТО». Россия же и так уже «напугана» до у**ачки от мирового давления, санкций. Кроме того, уже «потеряла» несколько псковских дивизий и понесла ряд тяжелейших поражений от самой «сильной армии на континенте». И если бы не стремление к гуманности и к европейским ценностям, так вообще бы стёрли «Рашку» с лица земли», — иронизирует Глеб Л.

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