3 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили новость о том, что посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил сожаление в связи с тем, что Германия отказывается поставлять на Украину оружие.

Оксана Переможенко, , 17:47 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил сожаление в связи с тем, что Германия отказывается поставлять на Украину оружие. Дипломат назвал «политический оппортунизм» причиной данного явления, заметив, что Германия пытается представить себя в роли «морального апостола». Мельник заявил, что Украина, как и Израиль, имеет право на самозащиту, поэтому негласный запрет на поставки оружия должен быть сломан.

На всякий случай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дипломат отметил, что модернизация украинских вооружённых формирований с помощью немецких военных систем полностью отвечает интересам ФРГ. Посол Украины добавил, что из-за такой политики Германия самоизолируется и «лишится возможности влиять на любые процессы».

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Заявление украинского дипломата обсудили читатели телеграм-канала «наглый». Также в социальной сети Facebook новость обсудили зрители канала «112 Украина». Многие указали на неподобающее для украинского дипломата поведение. Также комментирующие указали на то, что Германия Украине ничего не должна, чтобы что-либо требовать у нее. Третьи отметили, что Германия не будет предоставлять Украине оружие, чтобы не портить отношения с Россией.

«Мельник — это очередное нацистское отродье, зигануть пусть не забудет», — написала olya.Odessa.

«Боже, какие слова знает. Уберите от него словарь, он не умеет им пользоваться!» — пишет Darya M.

«Ну вроде одна школа же была с соседями. Но смотришь на Лаврова или на Антонова, посла России в США, а потом смотришь на наших, и… [диву даешься]» — отметил Константин П.

Андрей Мельник Heinrich-Böll-Stiftung

«То есть получается, что это чучело — сторонник войны, ему война нужна? Ибо зачем ему так до истерики нужно оружие в Украине?» — спрашивает Александр.

«У нас что ни дипломат, то законченный отморозок! Взять того же зигующего [бывшего посла Украины в Гамбурге Василия] Марущинца, да и [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба с типично бандеровским… [лицом] чего только стоит!» — добавил Евгений.

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«Мельник давно позорит нашу Украину. Ведь по нему судят об украинцах! Да за его высказывания в Германии и не только нас просто ненавидят. Это же позорище», — отметила Наталья М.

«Срочно весь бундестаг на Миротворец», — иронизирует Борис.

«Германии оно нафиг не нужно, она вроде недавно выплатила все репарации за Первую и Вторую мировые. А тут их хотят заставить дать оружие неадекватам», — отметил Олександр Б.

«Мне кажется, что у них задача максимально затруднить, а лучше сделать невозможными нормальные отношения со странами Европы», — написал Viktor.

«Что за дебилизм, какое оружие, недавно контрабанду оружия с Украины задержали в ЕС, никто не даст нам больше ничего», — добавила Ирина С.

«Так если почитать интервью Зельки (Зеленского — О. П.) немецкому изданию, то становится ясно, что Мельник — всего лишь проводник идей великого…» — отметил Вл Тор.

«Удивляюсь я терпению немцев…» — написала Татьяна М.

«Значит, будем вводить санкции!» — иронизирует читатель под псевдонимом Своими Руками.

«Плохо работает посол! Не убедителен! Уволить!!» — пишет Zura.

«Это не дипломат, если с первого раза он не догоняет, что ему говорят…» — отметил Руслан Т.

«Так в 1941 поставляли, шо закончилось?» — спросил Сергей М.

«А Германия не обязана помогать оружием! Никто никому ничего не должен», — добавила Наталия Л.

«Германия дружит с РФ. Зачем им усложнять себе жизнь? Когда стоит выбор — Украина или РФ — выбирают РФ», — пишет Игорь К.

Ангела Меркель и Владимир Владимирович Путин Kremlin.ru

«Тяжело представить, что на самом деле думают в Германии об этих идиотах…» — написал Олег Валентинович.

«Правильно, строже с ними, дипломатичней. Пусть дают и не выпендриваются!» — иронизирует Юрий М.

«Дурки опустели — всех разобрали по высоким должностям», — добавил Сергій Т.

«Жесть. Он дипломат или вымогатель?» — спросил Александр М.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия «не оказывала» Украине «никакой военной помощи» при том, что «могла» это сделать.