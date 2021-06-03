Говорят, что простота хуже воровства. Простота, с которой президент Украины Владимир Зеленский изложил американским конгрессменам украинское видение проблемы транзита российского газа через Украину, лучше воровства: яснее, чем сказал президент Украины, не скажешь. Этот транзит, оказывается, нужен Киеву, чтобы «усиливать украинскую армию». Именно поэтому США, в его понимании, и должны противодействовать вводу в строй «Северного потока — 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и газовый транзит Украины

В этом заявлении Владимира Зеленского содержится сразу несколько посылов.

Посыл первый — это понимание украинцами логики американцев: тех волнует не промышленное развитие Украины, не социальный аспект снабжения газом населения этой страны, не цена на этот газ, а то, чтобы Украине было чем воевать (с кем воевать, вопроса не вызывает) и — платить за оружие (кому платить, тоже понятно). Вот президент Украины и не стесняется придавать вопросу о транзите газа не просто политический, а военно-политический характер, одновременно продолжая обвинять нашу страну в «политизации» проекта «Северный поток — 2».

Посыл второй: Украина намерена в предстоящие годы проводить всё более враждебную политику в отношении России и, исходя из этого, понимает, что нового контракта на транзит российского газа вполне может и не быть.

Отсюда посыл третий: Россию надо поставить в безвыходное положение; можно сказать, силой заставить качать газ через Украину. Для этого «Северный поток — 2» должен быть заблокирован.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Далее из этого заявления Зеленского я делаю два вывода.

Во-первых, Россию на Украине рассматривают как страну, чья элита не откажется от прибылей от продажи газа, даже если этот газ (его транзит) будет служить враждебной России политике, прямым враждебным нашей стране действиям.

Во-вторых, интересы европейского потребителя для Украины ничего не значат. Мощность «Северного потока — 2» планировалась европейскими участниками этого проекта исходя из понимания, что этот транзит будет продолжаться. Другими словами, стремясь исключить «Северный поток — 2» из системы газоснабжения Европы, Украина пытается взять и её в заложники: Европа, хочет она того или не хочет, вынуждена будет вкладываться в украинские трубы; можно сказать, молиться на них. Иначе — плакала «европейская энергетическая безопасность»!

Надеюсь, что это «простая» украинская формула газового шантажа с целью продолжения войны будет порушена такой же простой российской формулой: не будет «Северного потока — 2», не будет и транзита газа через Украину; будет «Северный поток — 2», будут выгодные условия транзита через Украину, российский газ продолжит идти и по этому маршруту.