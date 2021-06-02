Киев, 2 июня 2021, 22:07 — REGNUM Американцы должны остановить «Северный поток — 2» ради Украины, написал 2 июня украинский президент Владимир Зеленский в Twitter.
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1400101672387502080
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден заявил в мае, что непродуктивно вводить санкции в отношении «Северного потока — 2», поскольку они осложнили бы отношения с европейскими странами.
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