Незапланированная посадка самолёта компании Ryanair в Минске «имеет признаки» спецоперации российских спецслужб. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время заседания советников по вопросам нацбезопасности и внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Вильнюсе, сообщила 1 июня пресс-служба СНБО.

Генри Фюзели. Ночной кошмар. 1781

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Заявление главы СНБО Украины обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие указали на то, что даже не сомневались, что Украина обвинит в произошедшем в Белоруссии именно Россию.

«У этого товарища, даже если ему жена изменит, и в этом Россию обвинит. Так что от него такое услышать — это норма», — написала Лариса В.

«Старая пластинка. Такое слышим уже восьмой год», — отметила Валентина Ф.

«Уже и тут Россию приплели. Кто бы сомневался», — пишет Svetlana G.

«Путин ему мерещится уже в каждом углу, шкафу, под кроватью…» — иронизирует Лариса П.

«Ну кто бы сомневался! Давно Данилов не вешал всех собак на Россию… Целых два часа! Ну да, от своих же действий надо как-то народ отвлечь!» — отметила Татьяна М.

«У этого тоже кошмарные сны ночами, в которых Путин ему снится!» — добавила Людмила В.

President.gov.ua Глава СНБО Украины Алексей Данилов

«Наверное, снова Петров и Боширов, и в Германии их рук дело. А как же без них», — иронизирует Любовь К.

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«Что наши «керівники» (руководители. — М. Р.) подзапоздали со своими «выводами». Я думала, сразу объявят руку Кремля, аль нет, немного задержались…» — написала Елена К.

«А что-нибудь новенькое в арсенале версий есть? Скучно уже слушать вас, Данилов!» — отреагировала Людмила Я.

«Что он верзет (мелет. — М. Р.)? Какой захват? Реакция на поступивший сигнал о минировании», — пишет Anna V.

«От анекдотов так не смешно, как от таких новостей!!!» — добавила Лилия Ц.

«У Данилова атрофия мозга по ходу! Его ахинея уже всех вокруг замахала. Вообще, украинская власть совсем не осознает, насколько она позорится», — отметила Марианна В.

«О, проснулся, что-то ты задержался с обвинениями», — пишет Елена М.

Adrian Pingstone Самолет авиакомпании Ryаnair

«Ну, если учесть, что Данилов по образованию техник-ветеринар по оплодотворению крупного рогатого скота, то его компетенция прям не вызывает сомнений…» — написала Алена С.

«Богата наша страна на дебилов. А ведь не так давно их столько не было. Умные люди выезжают за границу, а сюда со всего мира присылают психбольных…» — добавила Людмила Д.

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Напомним, 23 мая в аэропорту Минска был задержан бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.