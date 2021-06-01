Поставки вооружения на Украину не смогут помочь решить вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что с 2014 года Украина получила от Германии поддержку гражданского сектора на сумму почти 2 млрд евро.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Ряд комментирующих отметил, что Зеленского дипломатично «поставили на место».

«Нашего дятла постепенно, дипломатично ставят на место», — написал Виктор Д.

«Хорошо «умыл», — отметила Татьяна С.

«Подай, Господи, может чего-то сопрем и продадим», — пишет Марина М.

«Наши думают, что нашли дойную корову в лице Германии и всего ЕС, и те будут вечно помогать и давать деньги… Всем это просто надоест, и останемся мы при своих интересах…» — добавил Иван К.

«Надо иметь недюжинный интеллект, чтобы у страны — участницы «нормандского формата» просить оружие. Или это другое, например, латентный мазохизм», — написала Людмила Х.

«Детям оружие — не игрушки!!! Взрослые дяди объяснили мальчику, что и к чему!!!» — отметил Игорь К.

Альбова Н.В. Черный дятел, или желна. 1979

«Это тот, что хотел мира, а теперь всем миром его не могут остановить. О попёрло…» — написал Анатолий Василич.

«Это выглядит, как подзатыльник…» — отметил Алексей З.

«Ничего себе, мягко говоря, плюнули! Прям в кривляющуюся физиономию!» — добавила Ира Б.

«Это верх цинизма, когда от Германии оружия требует трус, демонстративно отказавшийся с оружием в руках защищать Украину», — отметил Сергей Л.

«Неужели в 2014 это было неясно?» — спросила Надежда М.

«Украина, наверное, уже в печенках сидит во всей Европе! Видимо, уже и не знают, как от нас избавиться!» — добавил Владимир Николаевич.

«Два лярда евров успешно освоены тем, кому надо, а остальным винтовка в лапы и штурмовать ветряные мельницы, ведь Россия только «хочет напасть», — пишет Александр Б.

«Мы, победители, просим у побежденных немцев оружие. Стыд и позор! Они однажды дали нам оружие, даже принесли с собой, и что мы с этого поимели? Не немецкое ли оружие умертвило 20 миллионов? А сегодня мы просим это оружие для чего?! Уподобиться немцам?» — спросил Николай Ч.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия «не оказывала» Украине «никакой военной помощи» при том, что «могла» это сделать.