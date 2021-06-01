Берлин, 1 июня 2021, 15:45 — REGNUM Поставки вооружения на Украину не смогут помочь решить вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, общаясь с журналистами перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО.
Он отметил, что с 2014 года Украина получила от Германии поддержку гражданского сектора на сумму почти 2 млрд евро.
Таким образом, глава МИД ФРГ заочно возразил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Напомним, ранее Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия могла бы «помочь» Украине оружием.
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