Берлин, , 15:45 — REGNUM Поставки вооружения на Украину не смогут помочь решить вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, общаясь с журналистами перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО.

Он отметил, что с 2014 года Украина получила от Германии поддержку гражданского сектора на сумму почти 2 млрд евро.

«Я убеждён в том, что конфликт [в Донбассе] может быть решён только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остаётся направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом», — сказал Маас.

Таким образом, глава МИД ФРГ заочно возразил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, ранее Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия могла бы «помочь» Украине оружием.

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