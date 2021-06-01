Офис президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского анонсировал грядущую деолигархизацию новостных служб на телевидении. Об этом заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс-Украина». Тимошенко заявил, что крупный бизнес имеет право владеть телеканалами, но влияние телевидения на политику «должно закончиться».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Леся из СТРАНЫ» и «наглый». Многие пришли к мнению, что речь, возможно, будет идти о том, что влиять на политику посредством телевидения будет только Владимир Зеленский.

«Всё запретить решением СНБО и оставить только «95 квартал». Всё должно быть под новоявленным олигархом Зеленским. Он скоро всех заткнет, «диктатор», — написала Анжелика И.

«Ну что Вы распереживались, теперь нельзя будет в новостях рассказывать о жизни олигархов», — написал читатель под псевдонимом As Sа.

«Всё очень просто. СНБО будет определять, кто олигархические новости транслирует, а кто правдивые и верноподданные. Вспомним Геринга — «у себя в министерстве авиации я сам решаю, кто еврей, а кто — нет!» — отметил Дмитрий Н.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Стрелок

«А влияние олигархов на политику с помощью конвертов (вероятно, имеются ввиду конверты с деньгами, которые получают депутаты Рады при голосовании в интересах того или иного олигарха — М. Р.) — это, значит, нормально? Или уже побороли?» — спросил Oleg ZA.

«А что, в нашей стране остались ещё те, кто смотрит украинские новости по телевизору??? Зе[ленский], не льсти себе», — пишет Елена Н.

«Вперёд-назад!!! Да здравствуют листовки и газета «Искра», — иронизирует Екатерина.

«Всё, будем всей страной смотреть «М1» (музыкально-развлекательный телеканал — М.Р.)», — добавил Ярп.

«Выключите… «Прямой», «5-й» (телеканалы, которыми владеет Пётр Порошенко — М.Р.) и прочий мусор! И тогда… начнёте указывать, что смотреть и что слушать. Прекратите войну и нищету, а с остальным народ сам разберётся», — призвала Ирина Н.

«Деолигархизацию надо начинать с ТСН (Телевизионная служба новостей на канале «1+1», которым владеет олигарх Игорь Коломойский. — М. Р.), где каждую неделю должны рассказывать о схемах Зеленского и его банды», — написал 287ir356.

«Деолигархизация каналов превратится в их президентизацию», — пишет Людмила.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина У президентского дворца

«Новости: «Доброе утро украинцы, в стране всё хорошо, президент Вас любит, коммуналку нужно платить (а если вам кажется, что она очень большая, то Вы — агент Кремля), РФ — «агрессор», а Америка — наши друзья». Ну и в этом духе…» — отметил Серёга.

«Это нужно было сделать до сериала на «1+1», — подытожил Alex M., имея в виду сериал «Слуга народа», главную роль в котором (президента Украины) сыграл Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского тремя причинами, одна из которых — отсутствие своего телевизионного канала у власти в условиях постоянного «потока лжеинформации».