«Скоро Зеленский всех заткнет» —на Украине «деолигархизируют» новости на ТВ
Офис президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского анонсировал грядущую деолигархизацию новостных служб на телевидении. Об этом заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс-Украина». Тимошенко заявил, что крупный бизнес имеет право владеть телеканалами, но влияние телевидения на политику «должно закончиться».
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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Леся из СТРАНЫ» и «наглый». Многие пришли к мнению, что речь, возможно, будет идти о том, что влиять на политику посредством телевидения будет только Владимир Зеленский.
«Всё запретить решением СНБО и оставить только «95 квартал». Всё должно быть под новоявленным олигархом Зеленским. Он скоро всех заткнет, «диктатор», — написала Анжелика И.
«Ну что Вы распереживались, теперь нельзя будет в новостях рассказывать о жизни олигархов», — написал читатель под псевдонимом As Sа.
«Всё очень просто. СНБО будет определять, кто олигархические новости транслирует, а кто правдивые и верноподданные. Вспомним Геринга — «у себя в министерстве авиации я сам решаю, кто еврей, а кто — нет!» — отметил Дмитрий Н.
«А влияние олигархов на политику с помощью конвертов (вероятно, имеются ввиду конверты с деньгами, которые получают депутаты Рады при голосовании в интересах того или иного олигарха — М. Р.) — это, значит, нормально? Или уже побороли?» — спросил Oleg ZA.
«А что, в нашей стране остались ещё те, кто смотрит украинские новости по телевизору??? Зе[ленский], не льсти себе», — пишет Елена Н.
«Вперёд-назад!!! Да здравствуют листовки и газета «Искра», — иронизирует Екатерина.
«Всё, будем всей страной смотреть «М1» (музыкально-развлекательный телеканал — М.Р.)», — добавил Ярп.
«Выключите… «Прямой», «5-й» (телеканалы, которыми владеет Пётр Порошенко — М.Р.) и прочий мусор! И тогда… начнёте указывать, что смотреть и что слушать. Прекратите войну и нищету, а с остальным народ сам разберётся», — призвала Ирина Н.
«Деолигархизацию надо начинать с ТСН (Телевизионная служба новостей на канале «1+1», которым владеет олигарх Игорь Коломойский. — М. Р.), где каждую неделю должны рассказывать о схемах Зеленского и его банды», — написал 287ir356.
«Деолигархизация каналов превратится в их президентизацию», — пишет Людмила.
«Новости: «Доброе утро украинцы, в стране всё хорошо, президент Вас любит, коммуналку нужно платить (а если вам кажется, что она очень большая, то Вы — агент Кремля), РФ — «агрессор», а Америка — наши друзья». Ну и в этом духе…» — отметил Серёга.
«Это нужно было сделать до сериала на «1+1», — подытожил Alex M., имея в виду сериал «Слуга народа», главную роль в котором (президента Украины) сыграл Владимир Зеленский.
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Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского тремя причинами, одна из которых — отсутствие своего телевизионного канала у власти в условиях постоянного «потока лжеинформации».