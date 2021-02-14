Киев, 14 февраля 2021, 09:06 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского тремя причинами, одна из которых — отсутствие своего телевизионного канала у власти в условиях постоянного «потока лжеинформации». Об этом глава офиса президента Украины рассказал в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24», которая вышла в эфир вечером 13 февраля.
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Отвечая на вопрос журналиста, Ермак перечислил три причины падение рейтинга украинского лидера. Первой причиной Ермак назвал некую закономерность, «непростые времена» и пандемию коронавируса, добавив, что данная тенденция наблюдается не только на Украине.
Третьим фактором, который по мнению Ермака повлиял на падение рейтинга Владимира Зеленского он назвал отсутствие у власти своего телевизионного телеканала.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ермак заявил, что на данный момент вопрос о проведении досрочных парламентских выборов на Украине не стоит на повестке дня.
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Отметим, также глава офиса президента Украины заявил о невозможности выполнить Минские соглашения в их нынешней редакции.
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