Белоруссия, 19 мая, 2006, 16:08 — ИА Регнум. 19 мая состоялась встреча председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрея Кокошиа со спецпредставителем Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Григорием Маракуцой и министром иностранных дел ПМР Валерием Лицкаем , сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Григория Маракуцы, цель встречи была уточнить позиции Госдумы и Верховного Совета по реализации в жизнь положений Меморандума от 8 мая 1997 г., "тех договоренностей, которые были достигнуты представителями России, Украины, ОБСЕ по разблокировке ситуации вокруг Приднестровья". "Этот документ и обсуждался", - сказал он корреспонденту ИА REGNUM, для чего, по его словам, он "подключил тяжелую артиллерию и взял министра иностранных дел ПМР".

"Была проведена хорошая и обстоятельная беседа, связанная с вопросом выполнения Меморандума 97 г., всех прав, зафиксированных за ПМР. Это базовый документ, определяющий статус Приднестровья до тех пор, пока нет других документов. ПМР по нему обладает правом проводить внешнеэкономическую деятельность. Подавляющее большинство депутатов, считает, что Меморандум должен быть выполнен всеми сторонами и те действия, которые предприняты на границе ПМР и Украины противоречат его положениям. Россия предпримет все усилия, чтобы помочь Приднестровью, чтобы его положения были выполнены и блокада была снята", - заявил Андрей Кокошин .

По словам Маракуцы с момента начала блокады в начале марта, экономические убытки региона составляют более $100 млн, в том числе недопоступления в республиканский бюджет достигли $25 млн. Он добавил, что "этими цифрами не измеряется весь ущерб, нанесенный Приднестровью". "Люди не получают зарплату, не идут отчисления в Пенсионный фонд -скоро нечем будет платить пенсию", - сказал Маракуца. По его словам, все склады предприятий, например, "Молдавкабеля", "Электроаппарата", "Электромаша", заполнены товарами: " на склады же нельзя все время работать, нужны оборотные средства", - отметил Маракуца.

Руководство ПМР ведет переговоры с украинской властью с целью найти решение экономической блокады, но, подчеркнул Маракуца, "мы чувствуем, что на Украину оказывается большое внешнее давление, чтобы они не просто не нашли выход из блокады, но и ухудшили положение".

По мнению Маракуцы, России надо "иногда говорить прямо, незавуалировано о том, что Молдавия плюет в лицо России", следуя примеру США, Евросоюза и других западных стран, которые четко формулируют свои позиции, например, в отношении Белоруссии. "Они прямо говорят, что такие страны надо наказывать, поскольку они не следуют в фарватере свойственной западу политики", - сказал Маракуца. Закрытие российской границы на поставки грузинского и молдавского вина, действующее с апреля по инициативе Роспотребнадзора , приднестровский политик назвал "правильным решением". "Они только тысячу бутылок отбирают для королевского двора Великобритании, а в Россию поставляют некачественное вино", - заявил он.

По мнению спецпредставителя Верховного Совета Приднестровья, Молдавия не только не следует интересам России, но "иногда и ущемляет их". Россия должна наказывать Молдавию и другие страны СНГ, которые не следуют в форватере ее политики, считает он. "Жаль, что от этого страдает народ. Но на то он и суверен и должен думать, выбирая лидеров, чтобы на нем не отражались действия по защите интересов другой страны", - сказал Маракуца.