Киев, , 14:20 — REGNUM Парламент Украины не поддержал законопроект №5554, предусматривающий отсрочку обязательного озвучивания кино на украинский язык. Об этом сообщил 1 июня парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали лишь 204 депутата из 226 необходимых.

Против законопроекта выступили представители фракций «Европейская солидарность» и «Голос». Они назвали законопроект «наступлением на язык» и «антиукраинской нормой».

Таким образом, с июля 2021 года украинский дубляж фильмов становится обязательным.

Напомним, ранее прокуратура украинского Николаева обратилась в суд с иском об отмене регионального статуса русского языка в Николаевской области.

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