В Дагестане наступило лето. Впрочем, как и везде — 1 июня. Но, в отличие от множества остальных регионов России, в Дагестане есть Каспийское море. Каждый, кто хоть раз бывал на море, понимает, какое это счастье. Особенно летом, особенно в жару.

Suleymannabiev Вид на Махачкалу со стороны Каспийского моря

Однако жители южной республики у моря, во всяком случае, проживающие в городе Махачкале, не могут в полную силу ощутить это счастье. Уже который год с наступлением летней жары, а с нею сезона купания, на пляжах в районе столицы Дагестана появляются таблички «Купаться запрещено». Запрет установлен управлением Роспотребнадзора из-за наличия в загрязненной воде вредных микроорганизмов, которые могут привести к вспышкам ряда опасных заболеваний.

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Опечаленные запретами на купание жители ежегодно высказывают свое возмущение в соцсетях. Не стала исключением и нынешняя ситуация с запретным пляжным отдыхом в Махачкале. В соцсетях поднял эту тему журналист Тимур Магомаев.

«Вот уже надцатый год подряд вижу, как Роспотребнадзор в преддверии пляжного сезона распространяет релиз о том, что купаться на таких-то пляжах запрещено. Дескать, мы провели проверку, взяли пробы, и там г… экологическая катастрофа. Но мне бы, как жителю у моря, хотелось бы услышать, что Роспотребнадзор (и другие компетентные органы) сделали для того, чтобы вода не загрязнялась», — написал он на своей странице в Instagram.

Знак «Купаться запрещено»

Его поддержали подписчики страницы паблика «Дагестан|Махачкала».

"Море есть, но купаться нельзя. Обидно как-то», — посетовал один горожанин.

«Сколько себя помню, всегда одна и та же картина: «Купаться запрещено», и куча купающихся»,— написала albina_samira.

«Роспотребнадзору главное — свою задницу защитить. Мол, мы предупреждали», — нелестно отозвался о работе ведомства ahmed_n.

Многие пользователи соцсети высказали свое недовольство работой Роспотребнадзора. Бесполезно ежегодно выставлять таблички, надо же что-то делать, чтобы море стало чистым и радовало жителей региона и туристов, призвали граждане санитарное ведомство.

«Надо гнать в шею этот надзор. Абсолютно никакой пользы от них нет. И всякие такого же рода надзоры тоже надо ликвидировать», — считает Ахмед А.

«Роспотребнадзор — бессмысленный орган», — согласилась Madridista.

«Что вы хотите от Роспотребнадзора? Идите к тем, кто даёт разрешение на новостройки без очистительных сооружений! Все г… в море течёт! Раньше норм была вода, а сейчас в помойное ведро превратили», — нашел еще одних виновных в загрязнении Каспия некто под ником ЦФ.

«Мы как индусы в реке Ганг. Еще над ними умудряются смеяться многие, когда сами в таком же положении. Спасибо взяточникам», — сделала сравнение не в пользу махачкалинцев Elmira O., также считающая чиновников виновными в загрязнении моря.

«Неожиданно пришла… зима, весна, купальный сезон», — поиронизировал по поводу постоянства одних и тех же проблем в городе неравнодушный житель Махачкалы.

Ругая санитарных врачей, из-за запрета которых купаться в море нельзя, пользователи соцсети высказывали возмущение и работой других служб и ведомств. Чиновники и правоохранители изменять ситуацию не торопятся и виновных не ищут и не наказывают. Очередной сезон купания проходит, а все остается на своих местах: море по-прежнему грязное, люди ездят отдыхать на другие моря, где пляжи, может, тоже далеки до совершенства по чистоте и безопасности, но их никто не закрывает в сезон.

«Просто мы ещё до Турции не доросли», — констатировал Хабиб М.

«А еще нам отчёт кидают о том, как они обустроили пляжи в Махачкале, израсходовали нормальную такую сумму денег, чтобы встретить купальный сезон и обеспечить безопасным отдыхом. И каждый раз облом года — купаться запрещено! Нельзя было взять эти пробы до сезона и не тратить деньги из бюджета? Или вчера море было чистейшее, а сегодня какая-то вражина нагадила и испачкала?» — поддержала возмущенных жителей Махачкалы Мадина.

«Они ничего не делают и не хотят. Им так легче просто написать: «Купаться запрещено». А что-то делать им зачем? Бабки получают — и так и живут. Это везде так, не только в Роспотребнадзоре», — высказал свое мнение ZAUR.

Suleymannabiev Городской пляж Махачкалы

«Что делается для того, чтобы этот запрет снять? Ничего! Для чего нужен этот Роспотребнадзор! Море всегда было оздоровительной процедурой в жизни человека. Вывод: не хотят, чтобы люди были здоровыми!» — уличила санитарное ведомство в умышленном вредительстве Aminat.

«Легче ведь деньги по карманам раскинуть, чем на экологию региона тратить. Вот откуда у людей к вам, чиновникам, категорическое недоверие. В ваших руках такая республика замечательная и богатая всем, а вы её уже сгубили. Позор!» — обвинил чиновников magomed__1991.

«Короче, от перемены власти проблемы не решаются. Одно и то же: бла-бла», — подвел итог разговору еще один недовольный закрытыми пляжами житель Махачкалы.