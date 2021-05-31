Махачкала, , 11:19 — REGNUM В Дагестане оказалось под запретом купание на шести пляжах Махачкалы. По решению управления Роспотребнадзора не разрешено купание на городском пляже, а также пляжах «Березка», «Прибой», «Джами», «Загородный», «Черные камни», сообщили 31 мая пресс-службе санитарного ведомства.

Причиной запрета стала, как обычно, чрезмерно загрязненная вода Каспийского моря в черте города Махачкалы.

«Запрет на купание обусловлен превышением допустимых норм по микробиологическим показателям на 84,6% и по санитарно-химическим показателям на 90%», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице управления Роспотребнадзора в Instagram.

В ведомстве пояснили, что факты выявления в морской воде холероподобных вибрионов бывают ежегодно, что становится риском возникновения вспышек кишечной инфекции. А причиной загрязнения воды является «непрекращающийся сброс неочищенных, необеззараженных канализационных и поверхностных ливневых стоков в Каспийское море в черте города Махачкалы».

Читайте также: На пляжах Махачкалы вновь запретили купаться из-за загрязненной воды