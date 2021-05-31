Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в германской столице Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом 31 мая сообщает RFI. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Берлине, все пассажиры были эвакуированы, а багаж подвергся досмотру. Полицейские не обнаружили взрывчатых веществ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

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Новость обсудили в сообществе ТСН (телевизионная служба новостей на украинском канале «1+1») в видеохостинге YouTube. Также новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Первый независимый». Многие в связи с экстренной посадкой самолета в Берлине вспомнили об эпизоде недельной давности с посадкой самолета в Минске, на борту которого находился бывший редактор канала Nexta Роман Протасевич.

Bart Busschots Самолёт авиакомпании Ryanair

«Господь любит Рыгорыча, щас Батька будет говорить «видите?!» — написала Елена Р.

«Воистину говорят: не рой яму другому, сам в неё попадёшь», — добавила Светлана Ф.

«Германия совершила «акт государственного терроризма!» — пишет «Крокодил ГенаЦ».

«Срочно санкции на Германию…» — добавил Хамзат М.

«Ну всё, надо вводить санкции, авиазапрет», — отметил Serge R.

«Сейчас Зе[ленский]… запретит летать в Германию», — написал Ctac firston.

«Опять Путин и Лукашенко «виноват», — добавила Юля Г.

«Где жёсткая реакция [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы и самого Зелебобика (Зеленского — О. П.)? Срочно запретить полёты над Германией, а, забыл, — это другое», — отметил Kolyan J.

«Нужно запретить всё немецкое!!! Санкции!!!» — добавил Денис А.

«Так что, теперь с Германией Украина закроет воздушное пространство и санкции [на] Евросоюз введёт! Ишь ты, придумали «загроза вибуху» (угроза взрыва — О. П.)? Или Германии можно, а Белоруссии нельзя?» — спрашивает Иван Н.

«Украина уже отказалась от авиасообщения с Германией?» — спросила «Белая Ворона».

«И тишина… А где санкции против Германии??? Или же политика двойных стандартов прочно закрепилась в Евросоюзе?» — спрашивает Валера Л.

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«Это ж «государственный терроризм». Срочно запрет немецких авиалиний, санкции экономические, Меркель — «террористка» и «диктатор»! И вообще из НАТО и ЕС исключить», — написал Александр Н.

«След Кремля» отследили?» — поинтересовалась Ирина В.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Почему Зеля молчит, где срочные санкции без каких-либо разборов???» — спросил Егор С.

«А слабо Украине первой объявить бойкот немецких авиалиний!?» — поинтересовался Boris D.

«Хохмачи… Немцы «отмыли» белорусов, ну, мол, всё может быть… без слов», — отметила Наталья Александровна.

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Напомним, 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании экстренно был посажен самолет, на борту которого находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Протасевич был задержан. В связи с произошедшим Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, закрыла для белорусских самолетов свое воздушное пространство, а также готовит пакет санкций против белорусских чиновников.