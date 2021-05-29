Сочи, Краснодарский край, , 19:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подробно рассказал ему о том, что произошло с бортом Ryanair. Об этом 29 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Лукашенко детально проинформировал Владимира Путина о том, что произошло с самолетом (Ryanair)», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также подчеркнул, что ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, а не «каскада поспешных выводов, который был сделан в европейских столицах и в Брюсселе».

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Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают сегодня, 29 мая, переговоры в Сочи.

Двадцать третьего мая в Минске был вынужден экстренно приземлиться самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Поступило сообщение, что на борту бомба.

В Минске с самолета были сняты Роман Протасевич (основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, также Протасевич воевал в Донбассе на стороне украинских боевиков) и гражданка РФ София Сапега (ее подозревают в в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии).